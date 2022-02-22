Наблюдатель: в Гродно на участок активно приходит молодежь, которая голосует впервые

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно на участок №39 активно приходят молодые люди, которые впервые принимают участие в голосовании. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала Вера Гоманчук, наблюдатель участка, расположенного на базе Гродненского государственного колледжа техники, технологии и дизайна.

"В 10.00 открылся наш участок, и сразу же начали приходить люди. За первые два часа проголосовало более 20 человек. Здесь и студенты, и пенсионеры. Достаточно много молодежи, которая голосует в первый раз - только с момента открытия оставить свой голос пришли 5 человек", - рассказала наблюдатель.

Юношам и девушкам, возраст которых теперь уже позволяет участвовать в избирательных кампаниях, председатель комиссии вручила памятные сувениры, добавила наблюдатель.-0-