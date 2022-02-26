Наблюдатель в Могилеве: большую активность в досрочном голосовании проявляет молодежь

26 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Большую активность в досрочном голосовании проявляет молодежь. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился наблюдатель от Могилевского областного отделения Союза писателей Беларуси Владимир Ясев, который работает на участке для голосования №62 в Могилеве.

"За время досрочного голосования люди проявляют высокую активность. Приятно радует и является очень показательным тот факт, что активными участниками досрочного голосования стала молодежь и люди среднего возраста. Хотя мы больше привыкли к тому, что обычно досрочно приходят люди более старшего возраста. Они стараются всегда прийти к началу работы участка, это уже такая традиция, - отметил он. - А сейчас мы видим очень много молодежи: студенческой, рабочей. Люди приходят к нам на участок с хорошим настроением".

По словам Владимира Ясева, избиратели ответственно подошли к референдуму. "Люди идут на участок для голосования с уже сложившимся мнением. Чувствуется, что они подробно изучили, за что будут голосовать. Те, кто читали проект обновленной Конституции, но не до конца разобрались в нем, подходят к информационному стенду, который размещен рядом с участком, еще раз все изучают. Некоторые задают вопросы, а те, кто впервые участвуют в такой важной политической кампании, уточняют моменты про процедуру голосования".

Как отметил наблюдатель, такой активности граждан поспособствовали диалоговые площадки и встречи, которые проходили как в учреждениях образования, так и трудовых коллективах. "Я сам активно принимал участие в этих диалоговых площадках, так как являюсь председателем городского общества "Знание". У нас была сформирована группа, это порядка 15 лекторов, которые общались с людьми на таких встречах. И эта форма работы зарекомендовала себя. На диалоговых площадках есть возможность не только высказаться лектору или эксперту, но и тут же получить обратную связь. И увидеть, насколько заинтересованы люди. У нас практически не было таких встреч, где люди бы не задавали вопросы. Всем важно было разобраться в том, что нас ждет, - рассказал Владимир Ясев. - Больше всего людей интересовал вопрос статуса Всебелорусского народного собрания. Молодежь интересовалась положениями о семье. И третий блок вопросов был связан с положениями об исторической памяти. Молодежь интересует история и сохранение белорусской государственности, обоснование суверенитета, история формирования белорусского народа и белорусской нации".

Избирательный участок №62 размещен в здании МГУ им. А.А.Кулешова. Для удобства избирателей на входе их встречают студенты и проводят до участка, помогают пожилым людям. Как отметила секретарь участковой комиссии Ирина Шик, участок для досрочного голосования оборудован в соответствии со всеми требованиями. На входе имеется антисептик для голосующих, члены комиссии и наблюдатели находятся в масках. Регулярно проводится проветривание помещения и обработка поверхностей. Для людей с ослабленным зрением также все предусмотрено. "Все сделано для того, чтобы каждый человек смог поучаствовать в таком важном для страны моменте", - отметила она.

Среди голосующих сегодня - могилевчанка Снежана Крыжевич. Женщина пришла на досрочное голосование, потому что в основной день референдума она будет на работе. "Очень удобно, что у нас есть возможность прийти и проголосовать досрочно. Потому что в основной день референдума кто-то может быть на работе, кому-то не с кем детей оставить. А так у всех есть возможность поучаствовать в голосовании. Мои родные живут не в Могилеве, но уже тоже сходили на досрочное голосование. Потому что все понимают, что в выборе своего будущего не может быть формального подхода, - рассказала женщина. - Я пришла сегодня отдать голос за улучшения в нашей жизни. И я уверена в том, что обновленная Конституция обязательно их принесет. Важно идти на участок с пониманием, за что ты голосуешь. И для этого у нас были встречи в коллективах, на которых нам все подробно рассказали и объяснили. Нам дали возможность полностью разобраться в теме, подробно изучить проект обновленной Конституции, задать все волнующие вопросы. Потому что вслепую нельзя делать такой важный выбор".

Всего на избирательном участке №62 зарегистрированы более 1,9 тыс. избирателей. Особое внимание здесь уделяют впервые голосующим. "Впервые голосующие в свой день рождения получают памятный сувенир от участковой комиссии. Кроме этого, мы хотели подчеркнуть торжественность момента для наших студентов, ведь многие ребята впервые участвуют в референдуме. Поэтому для наших впервые голосующих студентов подготовили памятные подарки, которые развезли на те участки, где ребята будут голосовать", - рассказала начальник отдела по воспитательной работе МГУ им. А.А.Кулешова Екатерина Сапетова.-0-