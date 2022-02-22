Наблюдатель: все незаконные действия на избирательных участках будут пресекаться

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы не позволим деструктивным элементам сорвать референдум, все незаконные действия будут пресекаться. Об этом заявил председатель первичной ветеранской организации Гродненской областной станции скорой медицинской помощи Владимир Ходыкин, который участвует в референдуме по изменению Конституции не только как избиратель, но и в качестве наблюдателя на избирательном участке №69 в Гродненской области, сообщает БЕЛТА.

"У меня большой опыт работы в участковых и территориальных избирательных комиссиях, хорошо знаю их работу изнутри, поэтому буду внимательно следить за ходом народного волеизъявления на республиканском референдуме. Уже в четвертый раз участвую в избирательном процессе в качестве наблюдателя. Я в первую очередь заинтересован, чтобы не ущемлялись права граждан и не было провокаций на избирательном участке. Мы не позволим деструктивным элементам сорвать референдум, все незаконные действия будут пресекаться", - подчеркнул Владимир Ходыкин.

Он отметил, что на избирательный участок планирует прийти со своей семьей 27 февраля. "Что касается лично меня, то мой выбор на конституционном референдуме очевиден: дружно всей семьей из 5 человек - я, сын, невестка и 2 внука - планируем исполнить свой гражданский долг в основной день голосования 27 февраля", - рассказал Владимир Ходыкин.-0-