Наблюдатель: желающих проголосовать очень много

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вижу, что люди определились с выбором, и желающих проголосовать очень много. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился национальный наблюдатель от БРСМ, специалист по работе с молодежью Гродненского государственного аграрного университета Артем Нестерук.

"На нашем участке выстраиваются очереди. Желающих проголосовать очень много. Сегодня с открытия участка и до обеда пришли около 50 человек. Люди приходят семьями, родители приводят с собой детей. Многие с символикой Беларуси - красно-зеленые браслеты, ленты. Видно, что люди определились с выбором. На нашем участке много студентов, некоторые ребята голосуют впервые, долго не мешкают, похоже, что молодежь определилась с выбором задолго до досрочного голосования. Сам проголосовал еще вчера", - рассказал Артем Нестерук.

Молодой человек аккредитован наблюдателем для общественного мониторинга на участке №17 Ленинского района Гродно. "Наблюдаю впервые, очень хотелось посмотреть на весь процесс, так сказать, изнутри. К наблюдению приступил в первый день досрочного голосования. На нашем участке все проходит в штатном режиме. Замечаний к комиссии не было. УВД совместно с представителями МООП обеспечивает на участке правопорядок", - добавил наблюдатель.

По последним данным ЦИК, комиссии по референдуму аккредитовали 44 296 национальных наблюдателей. Из них БРСМ представляют 5017 человек.-0-