Наблюдатели: с первых часов досрочного голосования люди активно приходят на участки

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С первых часов досрочного голосования на референдуме по Конституции люди активно приходят на участки. Об этом рассказывают наблюдатели с избирательных участков из разных регионов страны, сообщает БЕЛТА.

"Наш участок находится на территории учреждения образования. И с самого открытия мы наблюдали активность нашей молодежи. Избирательная комиссия также показывает свою компетентность во всех вопросах, все проходит в соответствии с требованиями законодательства, - отметила Светлана Бобко, наблюдатель на участке №1 г. Бобруйска. - Лично я считаю своим долгом принять участие в такой важной для страны кампании и полагаю, что бобруйчане и дальше будут так же активно приходить на участки и оставлять свой голос за обновленную Конституцию".

Как рассказала наблюдатель с участка №10 в агрогородке Ляды Минской области Ирина Змачинская, с самого утра на участке было достаточно многолюдно. "У нас 10 избирательных участков на небольшой агрогородок. С самого утра мы наблюдаем на них активность. Люди приходят, чтобы выразить свою гражданскую позицию и отдать свой голос за будущее Беларуси. Каждый хочет внести свой вклад. Уверена, что все пришедшие сегодня на избирательный участок понимают важность момента", - добавила наблюдатель.-0-