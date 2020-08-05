Наблюдатели в Гомельской области отмечают активность молодежи на досрочном голосовании

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области молодежь активно участвует в досрочном голосовании на выборах Президента Беларуси, которое проходит с 4 по 8 августа включительно. Об этом рассказала корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Гомельского областного объединения профсоюзов Жанна Гатальская.

В регионе от профсоюзов в качестве наблюдателей аккредитованы 1552 человека. "Это опытные, ответственные люди с активной гражданской позицией, которые прошли не одну избирательную кампанию. Профсоюзами области для них была организована школа наблюдателей: обучающие курсы по избирательному законодательству. Поэтому наши специалисты приступили к работе с четким понимаем и своих прав, и своих обязанностей", - пояснила Жанна Гатальская.

Она подчеркнула, что процесс голосования в регионе проходит в спокойной, деловой обстановке, а появляющиеся в интернет-пространстве вбросы не имеют ничего общего с реальным положением дел.

"Мы получаем информацию от наших наблюдателей, поэтому владеем данными, как говорится, из первоисточников, от непосредственных участников процесса. И я могу сказать, что и гомельчане, и жители области проявляют активную гражданскую позицию и принимают участие в досрочном голосовании. Люди приходят семьями с детьми. Наблюдается активность молодежи", - рассказала зампред.

На избирательном участке №54 Железнодорожного района города Гомеля

Избирательные участки в дни досрочного голосования открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно. При себе избирателю нужно иметь паспорт. Бюллетень выдается также при предъявлении военного билета (для военнослужащих срочной службы), служебного удостоверения работника госоргана (организации), водительских прав. Проголосовать можно и по пенсионному удостоверению, удостоверению инвалида (при наличии фотографии), студенческому билету. Если избиратель потерял паспорт или его украли, то на участок ему нужно взять с собой справку из органов внутренних дел, подтверждающую личность гражданина.

Досрочное голосование не проводится на участках, образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях. В Беларуси их 231. Всего образовано 5767 участков для голосования, в том числе 44 за пределами страны.-0-

Во время голосования

Фото Сергея Холодилина

ФОТОФАКТ: Досрочное голосование продолжается в Беларуси На выборах Президента Республики Беларусь будут работать 5 767 участков для голосования, в том числе 44 за пределами страны.