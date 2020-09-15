Наблюдение за журавлями, мастер-классы и лакомства из клюквы - в Миорах проведут экопраздник

Во время экологического фестиваля "Жураўлі і журавіны Міёрскага краю". Фото из архива

15 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Миорах 19 сентября в восьмой раз пройдет экологический праздник "Жураўлі і журавіны Міёрскага краю", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы мероприятия.

Место и время проведения праздника выбраны неслучайно. Именно в сентябре начинается сезон сбора клюквы - местное болото Ельня занимает первое место по запасам ягоды в Беларуси. Кроме того, Миорский район ежегодно принимает более 35 тыс. серых журавлей и десятки тысяч гусей разных видов. Птицы останавливаются на отдых на болоте и окружающих полях во время осенней миграции.

"В программе праздника - бесплатное посещение экологического визит-центра заказника "Ельня", наблюдения за журавлями, мастер-классы по традиционным ремеслам (гончарство, "маляванкі", валяние из шерсти, плетение из соломы, лоскутное шитье, кулинария и другое). Участники также смогут сделать экосувениры, расписать пряники с изображениями журавля и клюквы, попробовать вкусные блюда из этой ягоды", - отметили организаторы. Также проведут квест для молодежи, дискотеку, игровую программу для детей и ряд других развлекательных мероприятий.

Экологический праздник станет частью международного проекта "Вместе для сообщества и природы: упрочение процесса развития в Миорском районе через партнерство местной власти и гражданского общества". Инициативу реализуют Миорский райисполком, общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" и Латвийский сельский форум при финансовой поддержке Евросоюза.-0-