Начал работу ведомственный пункт таможенного оформления "Берестовица-ТЛЦ"

1 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новый ведомственный пункт таможенного оформления "Берестовица-ТЛЦ" начал работу с 1 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

ВПТО расположен в транспортно-логистическом центре в непосредственной близости от пункта пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе. Работает пункт ежедневно с 8.00 до 20.00.

В пункте "Берестовица-ТЛЦ" осуществляются таможенные операции, совершаемые в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза автомобильным и железнодорожным транспортом.

В связи с открытием нового пункта таможенного оформления упразднен ВПТО "Красносельский".-0-