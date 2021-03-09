Началась подача газа по кольцевому газопроводу от МКАД до деревни Королев Стан

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Началась подача газа по новому кольцевому газопроводу от МКАД (район улицы Илимской) до деревни Королев Стан. Он стал частью масштабного проекта по строительству второго кольцевого газопровода вокруг Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.
Участие в торжественной церемонии подачи газа принял министр энергетики Виктор Каранкевич. Он отметил, что объект определен как важнейший инвестиционный проект. "Строительство газопровода протяженностью 17,4 км выполнено в течение 8 месяцев. Это вторая очередь масштабного проекта по строительству второго кольцевого газопровода вокруг Минска, который реализуется с 2018 года", - отметили в Минэнерго.
Впереди очередной важный этап. Будет построен участок газопровода от населенного пункта Королев Стан до газораспределительной станции "Северная". Проект будет выполняться в рамках программы комплексной модернизации производств газовой сферы на 2021-2025 годы.
"Запуск второго кольцевого газопровода вокруг Минска позволит обеспечить надежное и бесперебойное газоснабжение потребителей северо-западной части Минска и Минского района. Особенно это актуально при пиковых нагрузках в зимний период", - добавили в Министерстве энергетики.-0-