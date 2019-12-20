Начальная цена бывшего пожарного депо в Гомельской области на торгах выросла в 392 раза

20 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Семь крупных объектов в Гомельской области продано на заключительных в 2019 году электронных торгах, организованных комитетом "Гомельоблимущество", сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете.

Одна из особенностей этих торгов - низкая начальная цена: от 1 до 9 базовых величин. Этим объясняется достаточно высокая результативность: из 10 предлагаемых лотов продано семь.

Особо жаркая борьба разгорелась за три крупных объекта. Так, за комплекс зданий бывшего пожарного депо в Калинковичском районе конкурировали два претендента. В общей сумме они сделали 2662 шага. Начальная цена выросла в 392 раза, лот продан за Br40 тыс.

Более четырех часов шли торги по двум зданиям музыкальных школ на ул. Войкова в Гомеле. Претенденты на объекты не скупились на шаги с повышением начальной цены. По итогам первоначальная планка по одному из объектов выросла в 166 раз, по второму - в 330 раз. В результате торгов в городской бюджет поступит почти Br60 тыс.

Четыре лота были проданы претендентам без торгов по начальной цене, увеличенной на 5%. "Это нежилое здание в Светлогорске площадью более 4 тыс. кв.м, здание поселкового совета в городском поселке Заречье Речицкого района (более 1 тыс. кв.м), сооружение неустановленного назначения в Горочичском сельском совете Калинковичского района (более 126 тыс. кв.м), незавершенные капитальные строения по ул. Быховской в Гомеле (более 5 тыс. кв.м)", - рассказали организаторы электронных торгов.

Какие проекты планируют реализовать на приобретенных объектах новые собственники, неизвестно. "Торги проходят в онлайн-режиме, поэтому о намерениях покупателей узнать не удалось. Судя по сложившемуся ажиотажу, участники серьезно заинтересованы в данных объектах", - отметили в комитете.

Всего на электронных торгах, организованных комитетом "Гомельоблимущество" в 2019 году, было продано 23 объекта в Гомельской области. Участие в онлайн-мероприятиях приняли 89 претендентов. В комитете такие показатели называют рекордными за всю историю проведения электронных торгов в регионе.

Электронные торги в комитете "Гомельоблимущество" считают одним из действенных резервов по вовлечению неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот.-0-