Начальник Гомельского облздрава о ситуации с COVID-19: с самого начала работали на опережение

28 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, в Гомельской области управляемая и контролируемая. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления здравоохранения облисполкома Николай Куденьчук по итогам прямой телефонной линии.

"Мы с самого начала работали на опережение. Отслеживали и отслеживаем ситуацию в ручном режиме. Она управляемая и контролируемая. Мы знаем, куда направлять, как лечить пациентов. Все алгоритмы разработаны", - сказал Николай Куденьчук.

Он подчеркнул, что в регионе достаточно коечного фонда, создан запас лекарств, медучреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты в достаточном количестве. "Работаем в тесном контакте с санитарной службой по выявлению и медицинскому наблюдению людей с COVID-19", - добавил Николай Куденьчук.

Гомельская область одна из первых в стране внедрила трехэтапный алгоритм работы с пациентами с COVID-19 (лечебный этап, долечивания, реабилитации). "Условия и коечный фонд нам позволили это сделать", - отметил начальник главного управления.

Он пояснил, что жителей области с пневмониями легкой и средней степени тяжести лечат в районных медорганизациях, межрайонных центрах. "Для этого создан коечный фонд. Организации укомплектованы специалистами, необходимым медицинским оборудованием, кислородными точками", - обратил внимание руководитель облздрава. Тяжелых пациентов доставляют в Гомель.

На долечивание отправляют в областной клинический госпиталь инвалидов Отечественной войны. Под реабилитацию пациентов с COVID-19 отведена Гомельская областная детская больница медицинской реабилитации. Там принимают пациентов по показаниям со всей области.

По словам начальника главного управления, в регионе уже сейчас принимаются меры на случай второй волны коронавирусной инфекции. "Мы и здесь работаем на опережение. Например, возобновили и ускорили работу на недостроенных объектах медучреждений, где сможем оказывать пульмонологическую помощь. Речь в первую очередь идет о капитальном ремонте лечебного корпуса №1 Гомельской областной туберкулезной клинической больницы. Устанавливаем 380 кислородных точек. Приобретаем 50 передвижных кислородных станций. Каждая их них может обеспечить подключение к кислороду четырех пациентов. Видим и дополнительный коечный фонд, который при необходимости можно задействовать", - пояснил он.

Сегодня в течение двух часов начальник облздрава ответил на 16 звонков от жителей региона. Люди описывали ситуации, с которыми столкнулись в нынешней эпидемиологической ситуации. По каждой уточнялись детали, давались разъяснения.

Несколько раз на прямой линии задавали вопрос, как можно по желанию сделать экспресс-тест на антитела. "В скором времени тестирование можно будет провести на платной основе. Пока конкретной даты нет. Но мы говорим о ближайшем будущем", - ответил руководитель.

Звучали на прямой линии и слова благодарности в адрес работников поликлиник, больниц. "Большое спасибо за добрые слова. Это хорошая поддержка для медработников", - сказал Николай Куденьчук.

Начальник главного управления рекомендовал жителям региона соблюдать меры личной гигиены, минимизировать посещение людных мест. "Если вы отправляетесь в магазин за продуктами, не забывайте про маски и перчатки. Соблюдайте безопасную дистанцию. И главное - не нужно поддаваться панике, даже если диагноз подтвержден. Позитивный моральный настрой, настроение, выполнение рекомендаций лечащего доктора - вот важные слагаемые успешного лечения", - заключил он.-0-