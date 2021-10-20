Начальник управления СК по Минской области проведет выездной прием граждан в Дзержинском районе

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20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления Следственного комитета по Минской области Андрей Лис проведет сегодня выездной личный прием граждан в Дзержинском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Вопросы, относящиеся к компетенции управления Следственного комитета по Минской области, граждане смогут задать лично с 15.00 до 16.00 в здании Дзержинского районного исполнительного комитета по адресу: г.Дзержинск, пл.Дзержинского, 1.
Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону: 8 (017) 272-37-46.-0-