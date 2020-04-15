Начальник Витебского облздрава: всех пациентов с пневмониями госпитализируем

15 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области госпитализируют всех больных с пневмониями, заявил журналистам начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий перед заседанием областного штаба по борьбе с распространением коронавируса и защите населения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Раньше некоторые случаи пневмоний лечили в амбулаторно-поликлиническом звене. В настоящее время контролируется каждая ситуация и людей госпитализируют, - сказал начальник облздрава. - Количество пневмоний на сегодня в Витебске сопоставимо с уровнем прошлой недели, число тяжелых пациентов не увеличивается. Есть постепенный рост людей с этим заболеванием по области, что было ожидаемо".

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о ситуации в Докшицком районе, Михаил Вишневецкий отметил, что лечебные учреждения работают с пневмониями. Чтобы коек было достаточно, одно из отделений больницы перепрофилировали. "Ситуация под контролем. Если начнется прирост, то будем принимать решение о госпитализации пациентов в другой район", - сказал начальник облздрава.

За прошедшие сутки в ситуации с острыми респираторными инфекциями в Витебской области наблюдается положительная динамика к снижению уровня заболеваемости на 16,7%. Идет спад и в крупнейших городах региона. В структуре заболевших преобладают взрослые.-0-

Помощь на Br350 тыс. оказали неравнодушные люди витебским медикам Председатель Витебского горисполкома Вадим Зарянкин добавил, что в городе продолжается обработка дезсредствами подъездов, улиц, остановок общественного транспорта, подземных переходов.