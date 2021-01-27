27 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Начался прием заявок на конкурс "Мистер Могилев - 2021", сообщили БЕЛТА городском Центре культуры и досуга.

Конкурс будет проходить в два этапа. Отборочный тур состоится 5 февраля, а финал - 19 февраля.

"Участниками могут стать активные молодые люди, проживающие на территории Могилева и области, в возрасте от 18 до 30 лет, рост - от 170 до 185 см, - отметили организаторы. - Основными критериями оценки будут являться внешние данные, артистичность, творческие способности, умение проявить индивидуальность и харизму. В финале встретятся семь конкурсантов".

Заявку для участия необходимо прислать до 1 февраля включительно на адрес 212030, Могилев, ул.Первомайская, 34 или на е-mail gckmog@mail.ru. Заявку-анкету нужно сопроводить портфолио (не менее 4-5 фотографий). Принимаются только качественно напечатанные фотографии размером 10×15 см либо в электронном виде.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (0222) 42-93-38.-0-