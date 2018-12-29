Начать новый год с хорошего дела призывают организаторы благотворительной акции "ДоброЭтоТы"

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доброе дело может стать прекрасным новогодним подарком для людей, которые нуждаются в помощи, - так считают в клининговой компании "Проблеск", которая стала инициатором социальной благотворительной акции "ДоброЭтоТы". Накануне новогодних праздников компания решила оказать помощь одинокой пожилой минчанке со сложной судьбой и организовала генеральную уборку ее квартиры, рассказал корреспонденту БЕЛТА директор компании Святослав Шелест.

"Мы впервые проводим социальную акцию такого формата, - пояснил Святослав Шелест. - В прошлые годы оказывали материальную помощь Детскому дому №1, республиканскому общественному объединению родителей недоношенных детей "Рано". Когда возникла идея такого доброго дела, обратились в городскую администрацию, чтобы найти того, кому нужна наша помощь. Выбрать такого человека помогли сотрудники территориального центра социального обслуживания населения Центрального района. Нашей первой подопечной оказалась мать погибшего воина-интернационалиста Вера Федоровна Кобликова, которая в следующем году отметит 80-летие".

Женщина потеряла двоих сыновей и давно живет одна. Младший погиб в 1985 году в Афганистане. Ему было всего 19. А через семь лет трагически погиб старший сын. С тех пор Вера Федоровна много сил отдает увековечению памяти ребят, погибших при выполнении интернационального долга, как и ее младший сын. Сегодня она ведет активную общественную работу, встречается со школьниками и студентами, личным составом воинских частей, поддерживает связь с сослуживцами сына.

Несмотря на преклонный возраст, Вера Федоровна старается самостоятельно поддерживать чистоту и порядок и в социальную службу за помощью не обращается. Но признается, что профессиональная генеральная уборка стала хорошим подарком. "За такой подарок к Новому году огромное спасибо! Сама бы я такой безукоризненный порядок не навела. А ведь и в доме, и в делах должна быть чистота", - поблагодарила Вера Федоровна своих помощников.

По словам Святослава Шелеста, это лишь крошечный эпизод в масштабах большого города. Однако он показывает, что подарить другому человеку хорошее настроение, улыбку, помощь может каждый. "Присоединяйтесь к социальной благотворительной акции "ДоброЭтоТы", дарите добро, рассказывайте о нем, ставьте хештеги в социальных сетях #ДоброЭтоТы, передавайте этот марафон своим друзьям, родным, коллегам. Пусть приближающийся Новый год начнется с доброго дела!" - призывает он.-0-