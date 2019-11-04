Начата процедура банкротства Городокской ПМК-51

4 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области начал производство по делу о банкротстве Городокской ПМК-51, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Чтобы проверить основания для конкурсного производства и обеспечить сохранность имущества организации, суд установил защитный период до 22 ноября.

Инициатором обращения в суд стал сам должник. Согласно предварительному заключению Департамента по санации и банкротству Министерства экономики, предприятие неплатежеспособно, при этом неплатежеспособность приобретает устойчивый характер. У Городокской ПМК-51 нет собственных оборотных средств. По итогам 2018 года убыток организации составил Br226 тыс. В феврале 2019-го она прекратила хозяйственную деятельность. Обязательства должника превышают Br979 тыс., что примерно в 19 раз больше дебиторской задолженности. Имущество предприятия оценивается почти в Br1,4 млн.

КУСП "Городокская ПМК-51" зарегистрировано решением Витебского облисполкома в июне 1992 года. Собственником предприятия как имущественного комплекса является Городокский район. Организация специализировалась на производстве строительно-монтажных работ. Расположенная в районном центре производственная база включает административное здание, мастерские, гаражи, котельную, несколько складских строений, пилораму, столярный цех, сушилку, заправочную, общежитие. На момент обращения в экономический суд в организации работали девять человек.-0-