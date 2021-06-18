Начинающих и профессиональных дизайнеров соберет областной конкурс Fashion Art в Гомеле

18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. III открытый областной конкурс дизайнеров Fashion Art-2021 пройдет в Гомеле 26 июня, сообщили БЕЛТА в центре моды и красоты "Хрустальная нимфа".

На креативный форум приглашают начинающих и профессиональных дизайнеров, имеющих в своем творческом арсенале оригинальные коллекции одежды. Нет ограничений по географической составляющей: заявки принимают от участников со всех уголков страны, включая районные и сельские населенные пункты.

Формат конкурса - яркое шоу с показами коллекций одежды. Жюри оценит индивидуальное видение современной моды и навыки дизайнеров в таких стилях, как кэжуал, гламур, свадебная мода, этно, авангард, бохо, ретро, деловой и спортивный.

В программе форума - выступления специальных гостей из различных сфер моды и искусства.

Fashion Art - не только конкурсно-креативная площадка для дизайнерского дебюта или премьерной презентации результатов творческого труда, но и возможность обмена профессиональным опытом, продуктивного общения со специалистами fashion-индустрии и коллегами по ремеслу, а также поддержка и популяризация белорусской моды не только на территории Беларуси, но и за ее пределами.

"Fashion Art-2021 - замечательная возможность для молодых и креативных модельеров заявить о себе, представив на суд высококвалифицированного жюри и зрителей результат своего творческого труда. Также это и возможность с уверенностью шагнуть с подиумной площадки конкурса в индустрию современной моды. В рамках конкурса свои fashion-новинки смогут представить начинающие и профессиональные дизайнеры", - рассказали организаторы. Заявки принимают до 20 июня на электронную почту mgritsok@mail.ru.

Организаторами конкурса выступают главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома и государственное учреждение "Центр моды и красоты "Хрустальная Нимфа".-0-