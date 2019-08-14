Над восстановлением электроснабжения в Гомельском районе работают 15 аварийных бригад

14 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Над восстановлением электроснабжения населенных пунктов Гомельского района, обесточенных 13 августа из-за непогоды, работают 15 аварийных бригад районных электрических сетей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Как сообщалось, вечером 13 августа по территории области прошел грозовой фронт, сопровождавшийся сильными дождями и порывами ветра. В результате в Гомельском районе были повалены деревья, в том числе на линии электропередач. Обесточенными оказались 39 населенных пунктов Гомельского района - преимущественно в Терюхском, Марковичском, Черетянском сельсоветах. По состоянию на сегодняшнее утро, электроэнергии не было в 16 населенных пунктах.

Из-за непогоды были обесточены и 17 молочно-товарных ферм, 10 канализационно-насосных станций, 269 трансформаторных подстанций и другие объекты. Пострадавших нет. Функционирование молочно-товарных ферм обеспечивают генераторы подразделений МЧС, ЖКХ, РЭС.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения - сегодня 18.00.

Также в районе уточняются данные по нанесенному ущербу (повреждение кровель, лесонасаждений и др.). Как рассказали в пресс-службе Гомельского облисполкома, в течение дня с жителями наиболее пострадавших населенных пунктов встречаются представители местной власти, выясняются объемы необходимой помощи, формируется перечень восстановительных работ как на территории госпредприятий, так и частных подворий.

Кроме того, в районе ведется инвентаризация посевов, чтобы уточнить, какие площади пострадали из-за стихии и в каких объемах.-0-