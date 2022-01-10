Надежность и функциональность: каким будет новый путепровод над Немигой и когда выберут проект

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые проектные решения нового путепровода над улицей Немига представят оперативному штабу уже сегодня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".
Разборка основных конструкций (балок и перекрытий) аварийного моста на Немиге будет завершена к утру вторника. Еще около 10 часов потребуется для демонтажа опорных стен и ригелей (вертикальных опор).
Сегодня во второй половине дня на рассмотрение оперативного штаба под руководством председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева представят первые проектные решения нового путепровода. Проект будут оценивать в первую очередь с точки зрения надежности, долговечности конструкций и функциональности сложной транспортной развязки в центре города.-0-