Надежность, качество, безопасность

Какой материал лучше всего подходит для строительства прочного, теплого и в то же время красивого жилья? СЗАО «КварцМелПром» предлагает свой способ построить дом мечты, используя газосиликатные блоки, силикатный кирпич и декоративный камень, способные сделать уникальным даже стандартный архитектурный проект.

С прицелом на будущее

Крупнейший в строительной отрасли Беларуси инвестиционный проект, нацеленный на долго­срочную перспективу, группа компаний SLS Group осуществляет на базе СЗАО «КварцМелПром» уже более 10 лет. Так, с 2008 года предприятие реализует программу комплексного основания месторождения мела и песка «Хотиславское».

Выполнение проекта проходит в несколько этапов. Первый, предусматривающий добычу песка и его промывку, уже завершен. С 2010 года предприятие начало добычу кварцевого песка, а с 2014-го – мела.

– К слову, на момент отработки второй очереди мы планируем добыть 12 млн кубометров песка и 6,5 млн кубометров мела, – отмечает первый заместитель руководителя Александр Якушик. – Конечная цель нашего проекта – производство и обеспечение строительного рынка конкурентоспособными материалами улучшенных потребительских качеств. Для этого построены заводы, укомплектованные высокоэффективным оборудованием Masa Henke и FLSmidth.

В 2011 году первым в эксплуатацию введен завод по производству изделий из силикатного бетона. Его мощность – 80 млн штук кирпича в год. В основе ассортиментного ряда – крупноформатные силикатные блоки.

В 2013-м SLS Group построила завод по производству изделий из ячеистого бетона мощностью 420 тыс. кубометров. Здесь же в 2015-м установили линию дисперсного мела с выработкой до 50 тыс. тонн продукции в год и строительной извести мощностью 150 тыс. тонн в год.

Еще на начальном этапе предприятие сделало ставку на освоение высокотехнологичных, конкурентоспособных изделий высокого качества. И все эти годы придерживается этой стратегии. Сегодня здесь полным ходом идет производство песка для выпуска силикатных кирпичей и блоков до M250 F50, блоков из ячеистого бетона от D 400 до D 700, строительной извести 2-го и 3-го сортов, мела различных марок.

Если говорить о крупноформатных блоках из ячеистого и силикатного бетона, то для строительной отрасли как Беларуси, так и стран СНГ это принципиально новые виды продукции.

– В связи с этим мы стали инициаторами внесения изменений в СТБ 1228 (кирпич и камни силикатные). Также наши специалисты разработали альбом рабочих чертежей и типовых узлов и деталей стен с использованием силикатных блоков нового поколения, – поясняет главный инженер Александр Касьянюк.

Все преимущества в деле

Блоки «КварцМелПром» отвечают всем потребительским стандартам. Их массово используют в строительстве не только на территории нашей страны, но и за рубежом. Профессионалы отрасли высоко оценивают улучшенные технические характеристики этих блоков.

∆ Прочность – основное требование к стеновому материалу. В этом плане силикатные материалы «КварцМелПром» ни в чем не уступают керамическому кирпичу, а по другим параметрам даже превосходят его. Например, по долговечности.

∆ Звуко- и шумоизоляция.

За счет плотности материала силикатный кирпич и блоки из ячеистого бетона обладают превосходными звукоизоляционными свойствами. Именно эти качества делают кирпич и блоки особенно популярными: все больше компаний выбирают силикат для строительства многоэтажных домов, при возведении межкомнатных и межквартирных перегородок.

∆ Безопасность. В отличие от некоторых современных строительных материалов, ­силикатный кирпич совершенно безопасен для здоровья. Можно смело говорить о его экологической составляющей, ведь он включает только естественные материалы: песок, известняк, применяемый в пищевой промышленности, и воду.

∆ Кладка. Повышенная геометрическая точность блоков из ячеистого бетона позволяет производить кладку на тонкослойных клеевых составах. Система «паз – гребень» силикатных блоков дает возможность отказаться от заполнения кладочным составом вертикальных швов. При этом снижаются затраты на устройство выравнивающей декоративно-защитной отделки и материалоемкость работ.

∆ Цвета. Если раньше силикатный ­материал был исключительно белого цвета, то «КварцМелПром», применяя новейшие технологии, выпускает сегодня лицевой и фактурный силикатный кирпич сразу в ­нескольких цветах: серый, красный, желтый, коричневый. Это позволяет экспериментировать при строительстве современных домов.

∆ Цена – немаловажный компонент при выборе надежного стройматериала. ­Себестоимость строительства из силикатного кирпича на 20 – 30 % ниже, чем из керамического или дерева. Это объясняется технологией производства силиката и ценой сырья, которое значительно дешевле глины.

– Наша высококачественная продукция, соответствующая международным стандартам, сегодня конкурирует на мировых рынках с самими известными марками. Это реальный вклад не только в реализацию государственной программы импортозамещения, но и экспорта строительных товаров и услуг, – уверен первый заместитель руководителя СЗАО «КварцМелПром» Александр ­Якушик. Завоевание и удержание в ­будущем прочных позиций в сфере строительных материалов, 100-процентная загрузка мощностей и освоение новых рынков сбыта – это главные направления в работе предприятия.

СЗАО «КварцМелПром» – градообразующее предприятие Малоритчины. Его доля в общем объеме произведенной в районе промышленной продукции составляет около 40%.

Представленный СЗАО «КварцМелПром» блок из ячеистого бетона марки по плотности D500 и класс по прочности B2,5 стал победителем республиканского конкурса «Лучший строительный продукт года – 2020».-0-

Марина ВАЛАХ.

Фото Павла ОРЛОВСКОГО

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