Надежность, качество, безопасность

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 27 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:48 Беларусь проводит конституционную реформу для укрепления своей государственности - политолог Общество
22:43 Более 441 тыс. человек в мире заразились коронавирусом за сутки В мире
22:28 Шпаковский: определенные круги в России хотят расстроить союз с Беларусью Общество
22:01 На сайте детского "Евровидения" началось онлайн-голосование Культура
21:54 Перед выходными ГАИ напомнила водителям и пешеходам о правилах безопасности Общество
21:48 В Бельгии зафиксирована вспышка птичьего гриппа В мире
21:34 Россия призывает США отказаться от провокаций, связанных с нарушением ее границ В мире
21:22 Символическую капсулу времени установили в главном корпусе БНТУ Общество
21:10 В Жлобине возбуждено уголовное дело за ложный донос на правоохранителя Происшествия
21:06 ВОЗ заинтересована в российской вакцине "Спутник V" от COVID-19 В мире
21:00 БГПУ и Чжэнчжоуский университет заинтересованы в обмене студентами и преподавателями Общество
20:53 На МКАД столкнулись два грузовика, один из водителей погиб Происшествия
20:40 Власти Аргентины начали расследование из-за возможной халатности при лечении Диего Марадоны В мире
20:32 Этапы Кубка мира по шорт-треку в Германии отменены Спорт
20:26 В Могилевском районе задержана автомашина с 33 т лома черных металлов Происшествия
20:19 Более половины доходов бюджета Минской области формируют субъекты негосударственного сектора экономики Регионы
20:15 На участке МКАД от ул.Ташкентской до пр.Партизанского из-за аварии затруднено движение Происшествия
20:04 ИМНС по Минской области выявила более 50 нарушений в сфере производства и оборота алкогольной продукции Регионы
19:55 В Бобруйске отца и сына приговорили к 4 годам колонии за нападение на милиционеров Происшествия
19:49 Иностранные специалисты дистанционно прошли подготовку в Беларуси по защите от химического оружия Общество
19:44 Молдова возвращает чрезвычайное положение и ограничения из-за роста числа заражений COVID-19 В мире
19:39 Статьи преподавателей БГПУ об инклюзивном образовании включены в базу данных Web of Science Общество
19:30 Спирос Капралос и Нильс Нигаард будут баллотироваться на пост президента ЕОК Спорт
19:29 В Минске открылась выставка к 150-летию художника Фердинанда Рущица Афиша
19:14 Мезенцев: к Великой Победе в странах СНГ относятся с особым уважением и трепетом Культура
19:01 Сивец: в сложившейся ситуации важно критическое мышление и поиск общественной парадигмы перемен Общество
18:48 Умер первый руководитель Белорусской ассоциации мини-футбола Виктор Ивановский Спорт
18:42 Пандемия не помешала Беларуси и России осуществить совместные проекты - директор музея истории ВОВ Культура
18:29 Карпенко: ресурсные центры способствуют внедрению новых технологий в учебный процесс Общество
18:10 Андрей Башко стал новым спортивным директором ФХБ Спорт
Все новости
Все новости
Регионы
27 ноября 2020, 21:32

Надежность, качество, безопасность

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Зеленое золото Антоновичей
Забота с доставкой на дом

Какой материал лучше всего подходит для строительства прочного, теплого и в то же время красивого жилья? СЗАО «КварцМелПром» предлагает свой способ построить дом мечты, используя газосиликатные блоки, силикатный кирпич и декоративный камень, способные сделать уникальным даже стандартный архитектурный проект.

С прицелом на будущее

Крупнейший в строительной отрасли Беларуси инвестиционный проект, нацеленный на долго­срочную перспективу, группа компаний SLS Group осуществляет на базе СЗАО «КварцМелПром» уже более 10 лет. Так, с 2008 года предприятие реализует программу комплексного основания месторождения мела и песка «Хотиславское».

Выполнение проекта проходит в несколько этапов. Первый, предусматривающий добычу песка и его промывку, уже завершен. С 2010 года предприятие начало добычу кварцевого песка, а с 2014-го – мела.

– К слову, на момент отработки второй очереди мы планируем добыть 12 млн кубометров песка и 6,5 млн кубометров мела, – отмечает первый заместитель руководителя Александр Якушик. – Конечная цель нашего проекта – производство и обеспечение строительного рынка конкурентоспособными материалами улучшенных потребительских качеств. Для этого построены заводы, укомплектованные высокоэффективным оборудованием Masa Henke и FLSmidth.

В 2011 году первым в эксплуатацию введен завод по производству изделий из силикатного бетона. Его мощность – 80 млн штук кирпича в год. В основе ассортиментного ряда – крупноформатные силикатные блоки.

В 2013-м SLS Group построила завод по производству изделий из ячеистого бетона мощностью 420 тыс. кубометров. Здесь же в 2015-м установили линию дисперсного мела с выработкой до 50 тыс. тонн продукции в год и строительной извести мощностью 150 тыс. тонн в год.

Еще на начальном этапе предприятие сделало ставку на освоение высокотехнологичных, конкурентоспособных изделий высокого качества. И все эти годы придерживается этой стратегии. Сегодня здесь полным ходом идет производство песка для выпуска силикатных кирпичей и блоков до M250 F50, блоков из ячеистого бетона от D 400 до D 700, строительной извести 2-го и 3-го сортов, мела различных марок.

Если говорить о крупноформатных блоках из ячеистого и силикатного бетона, то для строительной отрасли как Беларуси, так и стран СНГ это принципиально новые виды продукции.

– В связи с этим мы стали инициаторами внесения изменений в СТБ 1228 (кирпич и камни силикатные). Также наши специалисты разработали альбом рабочих чертежей и типовых узлов и деталей стен с использованием силикатных блоков нового поколения, – поясняет главный инженер Александр Касьянюк.

Все преимущества в деле

Блоки «КварцМелПром» отвечают всем потребительским стандартам. Их массово используют в строительстве не только на территории нашей страны, но и за рубежом. Профессионалы отрасли высоко оценивают улучшенные технические характеристики этих блоков.

∆ Прочность – основное требование к стеновому материалу. В этом плане силикатные материалы «КварцМелПром» ни в чем не уступают керамическому кирпичу, а по другим параметрам даже превосходят его. Например, по долговечности.

∆ Звуко- и шумоизоляция.

За счет плотности материала силикатный кирпич и блоки из ячеистого бетона обладают превосходными звукоизоляционными свойствами. Именно эти качества делают кирпич и блоки особенно популярными: все больше компаний выбирают силикат для строительства многоэтажных домов, при возведении межкомнатных и межквартирных перегородок.

∆ Безопасность. В отличие от некоторых современных строительных материалов, ­силикатный кирпич совершенно безопасен для здоровья. Можно смело говорить о его экологической составляющей, ведь он включает только естественные материалы: песок, известняк, применяемый в пищевой промышленности, и воду.

∆ Кладка. Повышенная геометрическая точность блоков из ячеистого бетона позволяет производить кладку на тонкослойных клеевых составах. Система «паз – гребень» силикатных блоков дает возможность отказаться от заполнения кладочным составом вертикальных швов. При этом снижаются затраты на устройство выравнивающей декоративно-защитной отделки и материалоемкость работ.

∆ Цвета. Если раньше силикатный ­материал был исключительно белого цвета, то «КварцМелПром», применяя новейшие технологии, выпускает сегодня лицевой и фактурный силикатный кирпич сразу в ­нескольких цветах: серый, красный, желтый, коричневый. Это позволяет экспериментировать при строительстве современных домов.

∆ Цена – немаловажный компонент при выборе надежного стройматериала. ­Себестоимость строительства из силикатного кирпича на 20 – 30 % ниже, чем из керамического или дерева. Это объясняется технологией производства силиката и ценой сырья, которое значительно дешевле глины.

– Наша высококачественная продукция, соответствующая международным стандартам, сегодня конкурирует на мировых рынках с самими известными марками. Это реальный вклад не только в реализацию государственной программы импортозамещения, но и экспорта строительных товаров и услуг, – уверен первый заместитель руководителя СЗАО «КварцМелПром» Александр ­Якушик. Завоевание и удержание в ­будущем прочных позиций в сфере строительных материалов, 100-процентная загрузка мощностей и освоение новых рынков сбыта – это главные направления в работе предприятия.

СЗАО «КварцМелПром» – градообразующее предприятие Малоритчины. Его доля в общем объеме произведенной в районе промышленной продукции составляет около 40%.

Представленный СЗАО «КварцМелПром» блок из ячеистого бетона марки по плотности D500 и класс по прочности B2,5 стал победителем республиканского конкурса «Лучший строительный продукт года – 2020».-0-

Марина ВАЛАХ.

Фото Павла ОРЛОВСКОГО

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
предприятие промышленность строительство
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Зеленое золото Антоновичей
Фото из архива Более половины доходов бюджета Минской области формируют субъекты негосударственного сектора экономики
Фото из архива ИМНС по Минской области выявила более 50 нарушений в сфере производства и оборота алкогольной продукции
Анна Саросек. Фото из архива В Гродненской области в студотрядах трудоустроили почти 5,2 тыс. человек
Фото из архива В Минской области организовали 317 оздоровительных лагерей на осенних каникулах
ФОТОФАКТ: Дезобработка дизель-поездов в Гродно
Главное
Александр Лукашенко "Врачи делают большое дело" - Лукашенко посетил 6-ю городскую больницу Минска
Лукашенко гарантировал сохранение доплат медикам за работу с ковидными больными
Головченко рассказал об особенностях программы по развитию электротранспорта на 2021-2025 годы
Ураган призов от Белагропромбанка в самом разгаре: автомобили и денежные призы продолжают находить своих владельцев!
Топ-новости
"Большой аванс в связи с ковидом" - Лукашенко назначил Пиневича министром здравоохранения
Беларусь проводит конституционную реформу для укрепления своей государственности - политолог
Какие планы Запад вынашивает против Беларуси? Лукашенко на встрече с врачами озвучил сводки спецслужб
На сайте детского "Евровидения" началось онлайн-голосование
Кочанова награждена медалью МПА СНГ "За укрепление парламентского сотрудничества"
В Беларуси выздоровели и выписаны 110 152 пациента с COVID-19
Сивец: в сложившейся ситуации важно критическое мышление и поиск общественной парадигмы перемен
Только до 30 ноября! Квартиры со скидкой до 20% для медиков, учителей, программистов и молодых семей!
Назаров и Новак обсудили поставки нефти и природного газа в Беларусь
Власти Аргентины начали расследование из-за возможной халатности при лечении Диего Марадоны
Успейте купить квартиру! В "черную пятницу" – лучшие цены на недвижимость в самых известных столичных комплексах!
Повышение эффективности госсектора и улучшение инвестклимата - Минэкономики о планах на ближайшие пять лет
Карпенко: ресурсные центры способствуют внедрению новых технологий в учебный процесс
Тактильная плитка в домах, лифты с уровня земли - новые нормы для безбарьерной среды
"Черная пятница" в "Дана Молл": огромный выбор и скидки до 90%!
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.