Надежность сферы ЖКХ

Кто зажигает фонари, украшает город цветочными клумбами, убирает мусор, заботится, чтобы в дома бесперебойно поступали вода, свет и тепло? Жители Пружанского района знают, что все это им обеспечивает коллектив КУПП "Коммунальник".

Тепло и вода

В составе предприятия - более 10 структурных подразделений. Основную часть дохода приносит тепловое хозяйство, в состав которого входят 39 котельных, из них 24 работают на местных видах топлива (МВТ).

- Одним из приоритетных направлений в системе теплоснабжения сегодня является планомерное наращивание использования местных видов топлива, - поясняет директор КУПП "Коммунальник" Сергей Бобрук. - За последние годы в нашем районе реконструировано пять газовых котельных с переводом на МВТ. В результате внедрения данных мероприятий доля использования МВТ в топливном балансе предприятия в 2019 году составила 61% при плане 59%.

Важное направление в экономии топливно-энергетических ресурсов - снижение тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии. Так, в прошлом году переложено 7,5 километра тепловых сетей с использованием ПИ-труб. По словам директора, к концу 2021-го на Пружанщине планируют в полном объеме завершить работы по замене тепловых сетей, находящихся на балансе ЖКХ. Это позволит снизить потери до 9,5%.

В числе приоритетных - водопроводно-канализационное хозяйство, без качественной работы которого не могут успешно функционировать и другие подразделения, в том числе гостиничное и жилищное. За чистоту воды отвечает девять станций обезжелезивания. Две последние введены в эксплуатацию в деревне Оранчицы и агрогородке Клепачи в 2019 году. На 2020-й запланировано строительство еще трех.

Капитально отремонтированы

На обслуживании КУПП "Коммунальник" более 380 тыс. кв. м. жилья, или 620 домов. В прошлом году местным ЖКХ капитально отремонтировано 3,5 тыс. кв.м и завершены работы по реконструкции жилого дома по улице Пионерской, 24 с переводом жилых помещений на индивидуальное газовое отопление. В планах на этот год - провести капремонт свыше 7 тыс. м.кв.

- Для сравнения: в 2010 году после капитального ремонта введено лишь 1,2 тыс. кв.м. Как видим, за последние годы объемы значительно выросли, - поясняет директор. - Наряду с капремонтом нельзя упускать из виду и текущее содержание жилфонда: проводим ремонт стыков, кровель, готовим к зиме инженерные системы жилых домов. Только в 2019-м на эти цели израсходовано более 325 тыс. рублей бюджетных средств. В 2020-м выделено 210,3 тыс. рублей.

Хорошим подспорьем для содержания жилфонда является цех жилищного хозяйства, который входит в структуру предприятия. Современное оборудование, например, четырехсторонний деревообрабатывающий станок, позволяет выполнять сразу несколько видов работ по изготовлению материалов: доски пола, вагонки и блок-хауса.

Большая часть пиломатериалов реализуется населению. Остальное предприятие использует для обеспечения потребностей жилфонда в изготовлении скамеек, оконных рам, перил, входных дверей и другой продукции, необходимой для благоустройства, проведения капитального ремонта жилфонда и производственных зданий.

- У нас сформировался коллектив профессионалов, которые хорошо выполняют работу и дорожат своим местом.

В столярке трудятся три специалиста. В цеху - четыре бригады: есть кровельщики, штукатуры, маляры, плотники, рамщики. Одним словом, полный комплект, - отмечает начальник цеха Елена Резанко. - Руководить мужчинами, конечно, непросто… Тут главное - поддерживать дисциплину.

Благоустроенность

За последние годы предприятие вышло на новый уровень благоустройства территорий в плане утилизации ТКО: устроены площадки с контейнерами для сбора отходов и вторсырья.

Для сортировки мусора в октябре 2015 года введена в эксплуатацию сортировочная станция. Кроме того, население и организации сдают вторсырье в приемные пункты.

- Надо сказать, что уровень повторного использования ТКО в Беларуси ниже, чем в большинстве стран Европейского союза: от 25% в Польше и Эстонии до 90% в Австрии, Германии и Швейцарии, - говорит Сергей Бобрук. - Поэтому главная задача ЖКХ - это минимизация объема захоронения ТКО с обеспечением в текущем году максимального повторного использования ВМР.

По словам директора, в функции коммунальной службы также входит текущее содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, дворовых территорий, кладбищ, исправная работа уличного освещения. Населению и юрлицам оказываются дополнительные платные услуги: скашивание травы, разбивка газонов, посадка деревьев, кустарников и цветов, оформление малых декоративных композиций, обработка приусадебных участков.

В каждом городе или местечке туристы первым делом посещают исторические достопримечательности. На Пружанщине таких мест немало. А кто поддерживает чистоту и порядок в уникальных для района местах? Конечно, работники ЖКХ. В одном нужно заменить старую скамейку или обновить дорожку, в другом - обустроить оригинальную клумбу или спилить аварийное дерево. Любые задачи здешним коммунальщикам по плечу, ведь знают, что делают одно общее дело. Поэтому за последние годы по итогам республиканских и областных смотров Пружаны неоднократно занимали призовые места.

Четырехсторонний станок, который предприятие установило в 2012 году, позволяет выполнять сразу несколько видов работ по изготовлению материалов: доски пола, вагонки и блок-хауса.

Марина МАНУЙЛИК.

Фото Вадима ЯКУБЁНКА

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