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22 мая 2020, 07:18

Надежный фундамент успеха

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Сильно, стильно, из Березы
Франдеса: Приумножай свой урожай!

Строить качественно и точно в сроки – дело чести для коллектива УП "Березовская ПМК-3". Именно поэтому специалистам предприятия доверяют важные объекты на Брестчине: будь то многоквартирный жилой дом, новая современная школа или уникальный в своем роде Дворец культуры.

Объекты гордости

Юрий Пунько руководит УП "Березовская ПМК-3" более 10 лет. По его словам, каждое здание, возведенное строителями этого предприятия, – особая гордость коллектива.

– Все они построены с большой ответственностью, а значит, отличаются высоким качеством, – отмечает Юрий Николаевич. – Сразу два объекта, возведенных нашими строителями, были отмечены на республиканском и международном уровнях.

Средняя школа в деревне Здитово Березовского района первой получила награду. В 2011 году ПМК-3 стала победителем в номинации "Новое строительство" республиканского конкурса "На лучшее достижение в строительной отрасли". Типовая школа на 168 мест отличается современным дизайном, комфортными кабинетами, наличием гимнастического городка и сразу нескольких спортивных площадок.

В 2017 году профессионализм березовских строителей оценило международное жюри престижного конкурса "Хрустальный кирпич". Объектом, принесшим победу, стал Дворец культуры в Березе.

– Это была сложная, но в то же время очень интересная работа. Мы изучали мнения коллектива Березовкого ДК, каким они хотят видеть место своей работы, провели мониторинг других объектов культуры, – вспоминает начальник. – Потребовались нестандартные решения, корректировка проекта в ходе строительства, в том числе по улучшению технико-экономических показателей, не забывая при этом про оптимизацию затрат. Так появилось помещение загса, которое по проекту не было запланировано.

Двухэтажный Дворец культуры в городском парке стал настоящим украшением райцентра. На первом этаже находятся зрительный зал на 600 посадочных мест, просторный холл, артистические помещения, танцевальный зал, кафе. Этажом выше разместились загс, театральная студия, малый зрительный зал на 140 посадочных мест, класс хореографии, две костюмерные комнаты, помещения для занятий творческих коллективов. Одним словом, для комфорта работников учреждения и его посетителей все продумано до мелочей.

На юбилей с подарком

Березовская ПМК-3 не единожды подтверждала статус надежного партнера. В копилке предприятия множество доказательств вышесказанному. Например, участие организации в строительстве одного из значимых объектов, возводимых к 1000-летию Бреста, – средней школы на 1048 учеников.

– Нам доверили строительство корпуса "В" от фундамента и до кровли. С одной стороны, нашим бригадам подобный социальный объект не в новинку, а с другой – были жесткие требования к качеству, – рассказывает Юрий Пунько. – Ежедневно специалисты соответствующих организаций проверяли буквально каждый шаг строителей: шов кладки, стыки между стенами и т. д. Было сложно, но коллектив понимал всю серьезность и уровень задачи, которая перед нами стояла. Надо сказать, с ней мы справились – в 2019 году школа была сдана в эксплуатацию.

Ключи от счастья

Немаловажным в списке объектов предприятия является строительство многоквартирных домов.

В 2018 году на улице Ленина появилась современная новостройка – 40-квартирный дом. В прошлом году березовцы

сдали сразу три жилых дома – 40-квартирный и два 60-квартирных, в которые уже заселили счастливых новоселов. Сегодня строители ПМК‑3 работают над возведением сразу нескольких многоэтажек в новых жилых комплексах. Это два 40-квартирных жилых дома в микрорайоне Северный и микрорайоне №7. Их ввод предусмотрен в июне и сентябре 2020-го. Также строится 40-квартирный дом в Белоозерске. Сдача – в декабре этого года.

Их профессия – строить

За каждой наградой, за каждым построенным объектом – немалый труд коллектива УП "Березовская ПМК-3", где работают почти 200 человек.

Из 65 проектов польских, украинских и белорусских строителей "Хрустальный кирпич" за возведение Дворца культуры получила Березовская ПМК-3.

Аккредитованная испытательная лаборатория – особая гордость предприятия, ведь сегодня не в каждой строительной организации можно встретить подобных специалистов.

– Не секрет, что одним из залогов успешного труда и доверия заказчиков является высокое качество выполняемых работ. Лаборатория нам помогает достичь необходимых результатов, – считает начальник ПМК-3. – Коллектив здесь небольшой: начальник Валентина Волк, инженер Ольга Баженова и техник-лаборант Зинаида Пунько.

Сотрудники проверяют качество поступающих материалов и изготовленной на предприятии продукции. Кроме того, услугами аккредитованной лаборатории зачастую пользуются сторонние организации.

В структуре ПМК-3 сразу несколько участков, которыми одновременно руководит начальник подсобного производства Сергей Чирканович. Например, участок сварочных работ несколько лет назад получил свидетельство на производство изделий из арматуры для железобетонных конструкций при использовании контактной точечной и электродуговой сварки. Имеется участок по производству комплектующих: карнизов, парапетов, отливов. Есть также собственная деревообработка, механизированный растворобетонный узел, участок формовки изделий из бетона.

Ни одна стройка сегодня не может обойтись без современных машин. Всего в наличии почти 50 единиц техники, в том числе подъемные краны. Главный механик Александр Скрибинский уверен, что важно всегда содержать их в полной готовности.

Сложно переоценить работу главного инженера Геннадия Дымша и вклад работников оперативно-производственного отдела начальника Людмилы Грабовской, инженера Натальи Бортновской, замначальника по снабжению Дмитрия Литвинчука, также прорабов Виталия Рудя, Леонида Левчука и многих других. Финансовый штаб – одно из важнейших звеньев в успешной работе предприятия. Ни одна цифра в подсчетах не останется без внимания работников бухгалтерии: Татьяны Жук, Аллы Вертейко, Ольги Пунько. Одним словом, все службы в строительной отрасли важны, все службы нужны. Особенно если у них одна миссия, одно общее дело – строят вместе будущее.

Марина ВАЛА

Фото Сергея ШЕЛЕГА

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