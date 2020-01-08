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08 января 2020, 13:13

"Надо людей не слушать, а слышать" - Исаченко провел личный прием граждан

Анатолий Исаченко
Анатолий Исаченко
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8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работе с обращениями необходимо слышать людей и делать все возможное в рамках закона, заявил журналистам заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко сегодня после личного приема в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо людей не слушать, а слышать. Когда слышишь проблемы человека, понимаешь, что он хочет сказать, тогда легче принимать решение. Но я всегда говорю: любое решение надо принимать в законодательном поле. Потому что каждый хочет, чтобы было выгодно ему. Но должно быть выгодно и соседу. В этом сложность работы с обращениями, - сказал Анатолий Исаченко. - В любом случае, мы должны придерживаться первого правила: надо сделать все возможное в рамках закона, чтобы помочь гражданину. Если нельзя помочь, если он в чем-то не прав, надо об этом сказать прямо".

На прием, в частности, обратился житель Минска с просьбой помочь в решении вопроса о возобновлении работы предприятия "Евфросиния". По словам заявителя, инновационное предприятие по производству противопожарных матрасов и текстильной продукции было создано в агрогородке Дражно Стародорожского района. Оно было социально значимым, среди работников были в том числе инвалиды. "Мы добились больших результатов в России, участвовали в выставках, ярмарках и конкурсах, удостоены различных наград и дипломов", - отметил минчанин. Однако спустя несколько лет предприятие столкнулось с финансовыми трудностями, лишилось помещения и было ликвидировано.

Анатолий Исаченко выразил готовность содействовать решению этого вопроса. "Давайте начнем с чистого листа. Мы поможем найти помещение, а вы регистрируйте предприятие и начинайте работать", - предложил он.

Руководство и председатели профильных комиссий Совета Республики будут проводить прием граждан до конца января. Так, председатель Совета Республики Наталья Кочанова проведет прием граждан 10 января, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый - 9 января. На 14 января прием граждан назначен у председателя Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяны Рунец, на 15 января - у Сергея Сивца, который возглавляет комиссию по законодательству и государственному строительству. Задать свои вопросы председателю Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктору Лисковичу можно будет 21 января. На следующий день, 22 января, прием граждан проведет глава комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Личные приемы будут проходить в Минске по адресу ул.Кирова, 49. Предварительная запись по телефону 8 (017) 328 53 24.-0-

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