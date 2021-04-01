Награду "Человек года" вручили в Могилеве

1 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Награду "Человек года" по итогам работы в 2020 году вручили сегодня во Дворце культуры области в Могилеве. Высокое звание получили 15 жителей региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Ежегодно такие награды вручаются за достижения в производстве, непроизводственной сфере и общественно-политической деятельности.

В этом году среди награжденных - монтажник строительных конструкций пятого участка общестроительных работ Могилевского домостроительного комбината Игорь Башаримов, директор Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов Владимир Кисель, швея шестого разряда швейного цеха "Славянки" Ольга Климова, генеральный директор ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" Геннадий Скитов, оператор по искусственному осеменению животных КСУП "Красный боец" Юлия Пархимчик, машинист автогрейдера шестого разряда филиала КУП "Могилевоблдорстрой"- дорожного ремонтно-строительного управления №174 Владимир Шарпатый.

Во время церемонии вручения наград

В непроизводственной сфере среди награжденных биатлонистка Динара Алимбекова, ректор МГУ имени А.А.Кулешова Денис Дук, врач общей практики Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития Инна Голомако, начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД облисполкома Дмитрий Парков, ведущий научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела Могилевского областного краеведческого музея имени Е.Р.Романова Марина Тарасова.

"Такого рода признание очень дорого, и оно побуждает делать еще больше для своего края и страны. Это дополнительный стимул для дальнейших свершений. Таким высоким званием оценили не только мою работу, но и всего коллектива нашего вуза. Если бы не было этой слаженной работы, не было бы и награды, - поделился Денис Дук. - На молодежь делается ставка в будущем, но она попадает под воздействие различных общественно-политических сил, как тех, что настроены на конструктивное развитие, эволюционное, так и тех, что настроены на некие революционные преобразования. Мы хотим научить молодых людей думать, принимать правильные и взвешенные решения".

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц

Звание "Человек года" получила и заместитель главного врача Могилевской инфекционной больницы Ирина Бас. "Прошлый год был для нас достаточно тяжелым и необычным. Пришлось менять все механизмы работы. Деление на "чистую" и "грязную" зоны, постоянное использование средств индивидуальной защиты. К этому, особенно в первые месяцы, было сложно привыкнуть, но постепенно вошли в русло. Сейчас, наверно, не представляем себе работу без респиратора или без комбинезона, - отметила Ирина Бас. - Награда индивидуальная, но за мной стоят люди, мой коллектив, благодаря которому удалось добиться такого успеха. Они делились мыслями о том, что до пандемии мало кто знал о работе врачей-инфекционистов. Эпидситуация, которая сложилась во всем мире, показала, насколько важна и нужна такая профессия".

За вклад в общественно-политическую деятельность награды удостоены военный комиссар Могилевской области, председатель Совета областной организации РОО "Белая Русь" Александр Горошкин, председатель Кричевского районного Совета депутатов Ирина Прудникова и заместитель главы администрации Ленинского района Могилева Ирина Раинчик.

"Все высокие достижения нашей области - это заслуги наших людей, самых обычных граждан. И я искренне рад, что на нашей земле живут люди, которые преображают наш регион, - подчеркнул председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. - Сегодня хочется от всей души поблагодарить всех жителей Могилевской области: тружеников полей и ферм, тружеников строительной отрасли, промышленности и транспорта, социальной сферы, наших медиков, учителей, сотрудников органов внутренних дел - за сохранность нашей страны, за их личный вклад в ее развитие. Я уверен, что с такими людьми в будущем мы достигнем высоких результатов и весомых показателей. Вместе с ними мы сделаем нашу страну еще сильнее и лучше".-0-

Леонид Заяц вручает свидетельство о занесении на областную доску почета ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка". Награду получает заместитель генерального директора по идеологической работе и социальным вопросам Светлана Сташевская

Председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев с дипломом и переходящим знаменем, врученными городу Могилеву

Получает награду председатель Горецкого райисполкома Александр Бутарев

Леонид Заяц награждает председателя Могилевского областного отделения ОО "Союз писателей Беларуси" Александра Казеко

Леонид Заяц награждает директора ООО "Протос" Николая Сыса

Леонид Заяц вручает диплом Денису Дуку, ректору учреждения образования "Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова"

Фото Олега Фойницкого