Награду "Человек года" вручили в Могилеве

1 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Награду "Человек года" по итогам работы в 2020 году вручили сегодня во Дворце культуры области в Могилеве. Высокое звание получили 15 жителей региона, передает корреспондент БЕЛТА.
Ежегодно такие награды вручаются за достижения в производстве, непроизводственной сфере и общественно-политической деятельности.
В этом году среди награжденных - монтажник строительных конструкций пятого участка общестроительных работ Могилевского домостроительного комбината Игорь Башаримов, директор Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов Владимир Кисель, швея шестого разряда швейного цеха "Славянки" Ольга Климова, генеральный директор ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" Геннадий Скитов, оператор по искусственному осеменению животных КСУП "Красный боец" Юлия Пархимчик, машинист автогрейдера шестого разряда филиала КУП "Могилевоблдорстрой"- дорожного ремонтно-строительного управления №174 Владимир Шарпатый.
В непроизводственной сфере среди награжденных биатлонистка Динара Алимбекова, ректор МГУ имени А.А.Кулешова Денис Дук, врач общей практики Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития Инна Голомако, начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД облисполкома Дмитрий Парков, ведущий научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела Могилевского областного краеведческого музея имени Е.Р.Романова Марина Тарасова.
"Такого рода признание очень дорого, и оно побуждает делать еще больше для своего края и страны. Это дополнительный стимул для дальнейших свершений. Таким высоким званием оценили не только мою работу, но и всего коллектива нашего вуза. Если бы не было этой слаженной работы, не было бы и награды, - поделился Денис Дук. - На молодежь делается ставка в будущем, но она попадает под воздействие различных общественно-политических сил, как тех, что настроены на конструктивное развитие, эволюционное, так и тех, что настроены на некие революционные преобразования. Мы хотим научить молодых людей думать, принимать правильные и взвешенные решения".
Звание "Человек года" получила и заместитель главного врача Могилевской инфекционной больницы Ирина Бас. "Прошлый год был для нас достаточно тяжелым и необычным. Пришлось менять все механизмы работы. Деление на "чистую" и "грязную" зоны, постоянное использование средств индивидуальной защиты. К этому, особенно в первые месяцы, было сложно привыкнуть, но постепенно вошли в русло. Сейчас, наверно, не представляем себе работу без респиратора или без комбинезона, - отметила Ирина Бас. - Награда индивидуальная, но за мной стоят люди, мой коллектив, благодаря которому удалось добиться такого успеха. Они делились мыслями о том, что до пандемии мало кто знал о работе врачей-инфекционистов. Эпидситуация, которая сложилась во всем мире, показала, насколько важна и нужна такая профессия".
За вклад в общественно-политическую деятельность награды удостоены военный комиссар Могилевской области, председатель Совета областной организации РОО "Белая Русь" Александр Горошкин, председатель Кричевского районного Совета депутатов Ирина Прудникова и заместитель главы администрации Ленинского района Могилева Ирина Раинчик.
"Все высокие достижения нашей области - это заслуги наших людей, самых обычных граждан. И я искренне рад, что на нашей земле живут люди, которые преображают наш регион, - подчеркнул председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. - Сегодня хочется от всей души поблагодарить всех жителей Могилевской области: тружеников полей и ферм, тружеников строительной отрасли, промышленности и транспорта, социальной сферы, наших медиков, учителей, сотрудников органов внутренних дел - за сохранность нашей страны, за их личный вклад в ее развитие. Я уверен, что с такими людьми в будущем мы достигнем высоких результатов и весомых показателей. Вместе с ними мы сделаем нашу страну еще сильнее и лучше".-0-
Фото Олега Фойницкого