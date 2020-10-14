Награждения, консультации, бесплатные стрижки - как поздравят мам Минской области

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во всех уголках столичного региона на Неделе матери, которая проходит в Беларуси с 12 по 18 октября, планируются чествования, акции, круглые столы и конкурсы. Минская областная организация ОО "Белорусский союз женщин" активно включилась в программу мероприятий, повышающих статус женщины-матери, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Накануне теплые творческие и праздничные вечера прошли в различных клубах по интересам, а во Дворце культуры Молодечно - круглый стол "Материнство - главное предназначение женщины". Однако ключевые события состоятся сегодня.

В музее истории Великой Отечественной войны будут чествовать 38 жительниц региона, родивших и воспитавших пятерых и более детей. В значимых для каждого города и района местах пройдет инициированная БСЖ акция "За Беларусь!" с посадкой символических аллей. Во всех храмах страны состоится молебен о здравии матерей.

В городских и районных исполкомах в торжественной обстановке пройдут приемы многодетных женщин, удостоенных ордена Матери. Поздравления прозвучат и в трудовых коллективах, и в первичках БСЖ.

Орденоносных мам, а также воспитавших талантливых, одаренных, активных граждан страны, будут чествовать на областном празднике во Дворце культуры Молодечно. Выставочное фойе учреждения также приглашает 16 октября посетить выставку "Свет икон" художницы-иконописца Ядвиги Сенько. В этот же день состоится торжественное закрытие V Международного художественного пленэра "Святасць зямлі беларускай" с вернисажем и юбилейным концертом заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ансамбля песни и танца "Спадчына". На праздничной неделе будут подведены итоги онлайн-конкурсов детского рисунка и семейных фотографий.

Приятный сюрприз для многодетных матерей от областной организации БСЖ - акция "БлагоТворить". Стилисты, парикмахеры и визажисты студии красоты в Молодечно бесплатно помогут виновницам торжеств создать модные образы, стрижки.

Планируется еще целая серия акций: чествование матерей, родивших детей 14 октября, вручение памятных адресов, чествование столетних жительниц столичного региона, посещение на дому одиноких пожилых женщин, ветеранов, визиты в дома престарелых, где живут матери, оставшиеся без попечения детей. Будут организованы встречи с женщинами-участницами Великой Отечественной войны, вдовами, матерями и женами воинов, участвовавших в локальных конфликтах, с супругами, матерями и вдовами сотрудников органов внутренних дел, прием в воинских частях матерей, чьи сыновья несут службу в рядах вооруженных сил.

На протяжении недели пройдут онлайн-консультации, прямые телефонные линии, бесплатные юридические консультации по социальным вопросам. В рамках проекта "День здорового ребенка" состоятся беседы педиатров с мамами, консультации врачей, психологов тем, кто только планирует беременность или в ожидании малыша.

Развернется и информационная компания для популяризации позитивного образа большой семьи, счастливого материнства: от публикаций в СМИ до тематических видеороликов и флешмобов в социальных сетях.

Завершит Неделю матери 18 октября вечер отдыха "Мамина пластинка".

"Главная задача праздничной Недели матери - поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека - матери", - отметили в областной организации БСЖ.-0-