Найденные в минском парке фрагменты исторического фундамента сохранят

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Найденные в столичном парке имени Янки Купалы фрагменты фундаментов общественной бани Плавского и дома Луцкевичей сохранят и законсервируют. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

На месте находки разместят информационные стенды и сюда же перенесут памятный камень, установленный в честь братьев Луцкевичей в 2018 году.

В сообщении приводится комментарий заместителя председателя Мингорисполкома Артема Цурана: "Комиссия по сохранению историко-культурного наследия при Мингорисполкоме собиралась дважды, чтобы принять решение, что же делать с раскрытыми фрагментами фундаментов старинных зданий. Мнения высказывали авторитетные историки. Определили так: весь парк является историко-культурной ценностью Республики Беларуси и выделять отдельные объекты нецелесообразно. Но и разрушать эти исторические находки мы не имеем права. Поэтому принято решение законсервировать фрагменты фундаментов в земле".

Чтобы постройки не повредили, в парке изменят траекторию дорожек.-0-