Найденные в Украине останки белоруса-красноармейца перезахоронили в Толочине

7 декабря, Толочин /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Найденные в Украине останки красноармейца - уроженца Беларуси торжественно перезахоронили в Толочине, передает корреспондент БЕЛТА.

Останки уроженца деревни Повстихово Толочинского района Василия Александровича Белановича были найдены членами Всеукраинской общественной организации "Союз "Народная память" в сентябре возле села Ивановка-2 Барвенковского района Харьковской области во время поисковой военно-патриотической экспедиции "Барвенковский котел - 1942". Белорус погиб во время окружения немецкой армией в мае 1942 года.

Церемония торжественного перезахоронения прошла в городском парке Юзефполье с участием украинской стороны, которая вела поисковые работы, органов власти, местных жителей.

Внучатая племянница погибшего Марина Адамович поблагодарила украинских поисковиков за работу. Они нашли родственницу через интернет и сообщили новость. "О двоюродном дедушке было известно не слишком много. У бабушки была фотография в доме, я как-то ее спросила, кто это. Она ответила, что это ее родной брат, он погиб на войне", - вспомнила женщина.

Председатель правления Всеукраинской общественной организации "Союз "Народная память" Ярослав Жилкин отметил, что в Барвенковском котле в 1942 году были окружены две советские армии. В этих местах украинцы провели три поисковые операции. "Василий Александрович Беланович погиб во время выхода из окружения в ночь с 25 на 26 мая. Тогда порядка 10% войск удалось вырваться к своим. Всего потери составили около 270 тыс. человек, примерно 80 тыс. попали в плен", - отметил Ярослав Жилкин.

Он передал внучатой племяннице личные вещи погибшего белоруса. Среди них пуговица, звездочка с головного убора, ремень и вкладыш смертного медальона, где он своей рукой заполнил личные данные.

На территории Толочинского района находятся 76 воинских захоронений, в них покоятся более 8 тыс. человек.-0-

Фото Александра Хитрова