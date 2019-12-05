5 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Найденные в Украине останки красноармейца перезахоронят в Толочинском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском облисполкоме.
Останки уроженца деревни Повстихово Толочинского района Белановича Василия Александровича 1920 года рождения были найдены членами Всеукраинской общественной организации "Союз "Народная память" в сентябре возле села Ивановка-2 Барвенковского района Харьковской области во время проведения Всеукраинской поисковой военно-патриотической экспедиции "Барвенковский котел - 1942". Церемония торжественного перезахоронения воина состоится 7 декабря в парке Юзефполье с участием представителей украинской организации, принимавшей участие в поисковых работах, местных органов власти, молодежи, жителей города и района.
Всего на территории Толочинского района находится 92 места воинской славы, в том числе 76 воинских захоронений.-0-