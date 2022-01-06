Накануне Рождества воспитанников Вилейской школы-интерната навестил Президентский спортивный клуб

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне Рождества Президентский спортивный клуб и хоккейная команда Президента навестили воспитанников Вилейской специализированной общеобразовательной школы-интерната во время благотворительной акции "Рождественская традиция", передает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении десяти лет Президентский спортивный клуб и хоккейная команда Президента посещают специальные учреждения, где находятся дети, которым особенно важны забота, внимание и поддержка.

"Рождественская традиция" - один из проектов Президентского спортивного клуба, который в этом году отмечает юбилей - десять лет. Школа-интернат была выбрана неслучайно. Здесь дети занимаются хоккеем и всегда мечтали выйти на лед, поиграть вместе с выдающимися белорусскими хоккеистами. Порадовало, что здесь есть интересные направления: детишки сплавляются на байдарках, занимаются на горных велосипедах, поэтому мы решили подарить горные велосипеды для занятий", - сказал председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко.

Президентский спортивный клуб презентовал ребятам 30 велосипедов для занятий спортом. Кроме того, он перечислил Br30 тыс. школе. Все ребята получили подарки - конструкторы, настольные игры, фитнес-браслеты, наушники и портативную акустику.

Выйти на лед с Президентским клубом - мечта, которая оказалась осуществима. Товарищеский матч между хоккейной командой Президента и "Вілейскімі шчупакамі" (командой Вилейской школы-интерната) состоялся в Молодечно. Продолжительность игры - два периода по 10 минут чистого времени. Встреча завершилась со счетом 8:7 в пользу воспитанников Вилейской школы-интерната. Теплые воспоминания об этой игре надолго останутся в сердцах ребят.

"Республиканский хоккей, конечно, очень сильный. Соперник сегодня играет не во всю силу и поддается. Это у нас только первый матч. Может, и в следующем году приедут, а мы потренируемся, сильней станем и будем лучше играть. Главное - победить, но и участие тоже хорошо", - отметил нападающий ХК "Вілейскія шчупакі" Глеб Мариода.

"Хорошие впечатления, пока что забиваем голы, но не знаю, что будет дальше. Выходили с мыслями, что будем выигрывать", - поделился мыслями нападающий ХК "Вілейскія шчупакі" Кирилл Максимович.

По окончании встречи Дед Мороз и Снегурочка подарили воспитанникам Вилейской школы-интерната хоккейные клюшки. Дмитрий Лукашенко вручил на память о встрече совместную фотографию, сделанную после матча.

"Замечательная традиция, которую нужно поддерживать и впредь, - сказал хоккеист команды Президента Максим Шиманский. - Обе команды сегодня действительно получили удовольствие от процесса игры. Это очень важно для детей, которые получили опыт и массу положительных эмоций. По лицам парней было видно, что они искренне счастливы. Это важно".

По словам игрока из команды Президента Сергея Шабанова, нет ничего важнее, чем горящие глаза детей. "Здесь важны эмоции детей, которые пришли поиграть с профессионалами. В любом моменте ты хочешь поймать шайбу, отбить и сыграть как можно лучше. Были старания как с нашей стороны, так и со стороны ребят. Не каждая победа приносит столько радости нам, сколько детям. Они бежали, настроенные забить гол, уверенные в себе, и это приятно", - сказал он.

После встречи на льду гости приехали в Вилейскую школу-интернат. Здесь ребята представили театрализованное представление "Каляды". Вместе с воспитанниками гости водили хороводы и танцевали.

"Рождественская традиция" - благотворительная акция, которая началась в 2013 году. Организаторами выступают Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Республики Беларусь.

Сегодня в Вилейской школе-интернате воспитываются 127 детей в возрасте от 7 до 17 лет с особенностями психофизического развития, которые имеют нарушения речи и трудности в обучении.-0-

Фото Оксаны Манчук