Наклейки-напоминания о масочном режиме появятся в общественном транспорте Минска

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Напоминающие о соблюдении масочного режима наклейки появятся в общественном транспорте Минска уже в эту субботу. Об этом сообщил сегодня генеральный директор ГП "Минсктранс" Олег Дзюбенко на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию территорий столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня распечатаем и на выходных повесим", - сказал Олег Дзюбенко. На каждой двери в троллейбусах, автобусах и трамваях будет висеть наклейка формата А5 с напоминанием о масочном режиме в Минске.

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович поручил аналогичные напоминания разместить также в метро и маршрутных такси.

Звуковые напоминания для пассажиров уже используются в салонах общественного транспорта.

Как сообщалось, в столице с 12 ноября введен обязательный масочный режим.-0-