Налогоплательщики Могилевской области внесли в бюджет Br8,8 млн после камерального контроля

14 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Плательщики Могилевской области дополнительно внесли в бюджет Br8,8 млн после камерального контроля за первое полугодие 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

По итогам работы за шесть месяцев налоговые инспекции региона направили почти 1,7 тыс. уведомлений о добровольной уплате налогов, из них более 1,1 тыс. в адрес организаций, 535 индивидуальным предпринимателям.

"По результатам исполнения уведомлений были представлены налоговые декларации (расчеты) на добровольную уплату налоговых платежей в общей сумме Br8,8 млн, в том числе организациями - Br8,2 млн, Br600 тыс. - индивидуальными предпринимателями", - отметили в пресс-центре.

Как добавили в ведомстве, основными причинами корректировки налоговых обязательств плательщиками стали занижение налоговой базы по НДС, завышение размера налоговых вычетов по НДС, занижение прибыли к налогообложению и суммы налога на прибыль от реализации товаров (работ, услуг).-0-