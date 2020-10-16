Налоговая инспекция выявила нарушения в работе такси в Бобруйске

16 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске по результатам выездных проверок выявлен ряд нарушений законодательства в работе такси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Во время проверки индивидуального предпринимателя сотрудники инспекции МНС по Бобруйску установили, что в своей работе мужчина использовал два автомобиля, а единый налог уплачивал в отдельные периоды только по одной машине. "Предпринимателю предъявлены к уплате единый налог и пеня на сумму более Br500. За допущенные нарушения мужчина привлечен к административной ответственности", - пояснили специалисты.

Проверка одного из бобруйских ООО, оказывающих услуги такси, показала факты неуплаты подоходного налога с доходов, полученных его работниками. "В качестве доходов к налогообложению были привлечены денежные средства, выданные руководителю предприятия на хозяйственные нужды, - почти Br19 тыс. Надлежащие документы, подтверждающие расходование средств, не составлялись, деньги предприятию не возвращались", - рассказали в налоговой.

Кроме этого, было установлено, что на данном предприятии подоходный налог не уплачивался с доходов, полученных работниками в наличной форме. Общая сумма доходов, оставшихся в их распоряжении, составила почти Br78 тыс.

"По результатам проверки доначислен подоходный налог в сумме Br12,5 тыс. Должностное лицо организации будет привлечено к административной ответственности", - отметили специалисты.-0-