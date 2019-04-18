Налоговая Минска назвала топ-10 крупных налогоплательщиков

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Треть доходов консолидированного бюджета Минска в I квартале обеспечили десять крупных налогоплательщиков, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску.

В их числе "Газпром трансгаз Беларусь", "Белорусская нефтяная компания", "Минскэнерго", "Табак-инвест", Минский завод виноградных вин, "Мобильные ТелеСистемы", "Минск кристалл", "Велком", "Лукойл", "Евроторг". Они заплатили Br989,6 млн налогов.

Всего в столице плательщиками налогов (сборов) являются 58,3 тыс. организаций и 75,4 тыс. индивидуальных предпринимателей, 227,5 тыс. граждан. От них в бюджет в I квартале поступило свыше Br3 млрд платежей. План по доходам выполнен на 100,9%.

Значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы (48,7% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость. Объемы поступлений по подоходному налогу составили 15,8%, по налогу на прибыль - 11,2%, по акцизам - 5,1%, налогу на недвижимость - 2,3%, налогу при упрощенной системе налогообложения - 2,2%, земельному налогу - 1,7%.

Субъектами малого и среднего бизнеса внесено Br1,3 млрд, что на 2,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года. В городе зарегистрировано 117,6 тыс. таких предприятий.-0-