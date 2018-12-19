19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговые органы усилят контроль за нелегальными таксистами накануне II Европейских игр, которые пройдут с 21 по 30 июня 2019 года, сообщил сегодня журналистам замминистра по налогам и сборам Владимир Муквич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Касательно усиления либо ослабления контрольных мероприятий накануне Европейских игр скажу следующее: в отношении нелегальных - однозначно усилим. В отношении добросовестных налогоплательщиков работа будет прежде всего на профилактику и разъяснения", - сказал Владимир Муквич.

Он напомнил, что сейчас налоговые органы не устраивают массовые проверки и контрольные мероприятия, а действуют точечно, работая именно с нарушителями.

Что касается цен на такси во время соревнований, то начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина напомнил: есть договоренность, что крупные диспетчерские службы такси не будут поднимать ценники. Комментируя случаи, когда таксисты предъявляли, по мнению клиента, неоправданно большой счет за поездку, представитель Минтранса напомнил, что о тарифах пассажира должны проинформировать заблаговременно. Эта обязанность прописана в законодательстве, другое дело, предупреждают ли перевозчики, сколько будет стоить поездка на определенное расстояние.-0-