"Нам важен каждый": вакцинацию от COVID-19 проведет Красный Крест для бездомных в Витебской области

13 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебске 15 декабря стартует областная акция по вакцинации от коронавируса лиц без определенного места жительства, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации Белорусского общества Красного Креста (БОКК) Галина Желанова.

Получить вакцину от COVID-19 бездомные смогут на санпропускнике Витебского зонального центра гигиены и эпидемиологии на ул.Глинки, 2 с 9.00 до 13.00. "Акцию "Нам важен каждый" проводим совместно с главным управлением по здравоохранению и УВД облисполкома. Облздрав предоставит врачей - венеролога, терапевта, чтобы те до начала вакцинации провели осмотр лиц без определенного места жительства. Бездомные пройдут и флюорографию, им предоставят возможность помыться. Представители правоохранительных органов, в частности миграционной службы, помогут тем, кто лишился документов, оформить их и позже получить заново. Красный Крест предоставит для вакцинирующихся продуктовые наборы, которых для Витебской области закупили 300 штук. В первый день акции планируем охватить вакцинацией и помощью 50 человек", - отметила Галина Желанова.

Она добавила, что на каждый продуктовый набор было затрачено около Br35. В него входят крупы, мясные и рыбные консервы, подсолнечное масло и другие необходимые продукты. Такого набора должно хватить на целый месяц. Волонтеры Красного Креста раздадут памятки тем, кто прошел вакцинацию, где рассказывается, какие могут быть реакции организма на вакцину, когда проходить ревакцинацию.

"Также будем проводить акцию по вакцинации среди лиц, вышедших из мест лишения свободы. Так как в исправительных учреждениях они проходили первый курс вакцинации, будем делать акцент на тех, кто вышел на свободу больше полугода назад. Они также получат продуктовые наборы. Всего за этот год наши волонтеры помогли вакцинироваться почти 3 тыс. граждан различных категорий", - подчеркнула председатель облорганизации БОКК.-0-