Нанесение дорожной разметки планируется в Минске ночью 15 мая

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 15 мая в Минске планируют наносить дорожную разметку. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 15 мая планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул. Ванеева, ул. Матусевича, ул. Якуба Коласа, ул. Первомайская от ул. Чапаева до ул. Фрунзе, ул. Пулихова, ул. Змитрока Бядули, перекресток пр. Независимости и ул. Свердлова, ул. Немига, развязка пр. Дзержинского - МКАД, Логойский тракт, ул. Плеханова, пр. Дзержинского, ул. Леси Украинки", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-