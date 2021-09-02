Нанесение дорожной разметки продолжится в Минске в ночь на 3 сентября

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работы по нанесению дорожной разметки продолжаются в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисплокома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома, в ночь на 3 сентября планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: внутреннее кольцо МКАД - Цна, внешнее кольцо МКАД - Долгиновский трак, МКАД - Зацень, съезд с пр.Независимости на ул. Руссиянова, пер. Стебенева, Долгиновский тракт - съезды на МКАД, пересечение Долгиновского тракта с ул. Лепельской, ул. Мястровская, МКАД - пр. Партизанский, ул. Берестянская, ул. Краснозвездная, ул. Смолячкова, пер. Войсковой, ул. Киреенко, местный проезд от 2-го Велосипедного пер. до ул. Горовца, участок ул. Сухаревской от ул. Лобанка до ул. Панченко, ул. Ельских, ул. Михайловская, ул. Острожских, ул. Тышкевичей, ул. Ильянская, ул. Янковского, ул. Яна Райниса, ул. Мясникова, ул. Короля, Логойский тракт, пр. Любимова.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть особенно внимательными на данных участках дорог.-0-