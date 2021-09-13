Наниматели Минска предложат на электронной ярмарке вакансий 16 сентября более 500 рабочих мест

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 предложений о трудоустройстве ждут посетителей электронной ярмарки вакансий с участием предприятий столицы 16 сентября, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.
Соискатели, в том числе и молодые люди, смогут узнать о вакантных местах на ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "КЕРАМИН", РУП "Белмедпрепараты", ГП "Ремавтодор Октябрьского района Минска", Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №2 Минска, ООО "ЭкоПереработка" и других.
Участникам ярмарки предоставят возможность подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени.
По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.-0-