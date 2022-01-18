Наниматели Витебской области предлагают на 38% больше вакансий по сравнению с 2021 годом

18 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На 1 января 2022 года работодатели Витебской области заявили почти на 38% больше вакансий, чем в начале прошлого года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

"За 12 месяцев прошлого года в службу занятости области за помощью в трудоустройстве обратились более 20 тыс. человек. Из них 9,4 тыс. граждан поставили на учет как безработных. Этот показатель по сравнению с уровнем 2020 года снизился на 9%. За январь - декабрь 2021 года 15,8 тыс. жителей области, которые обращались в службу занятости за содействием в трудоустройстве, получили постоянное место работы", - отметили в комитете.

Для того чтобы жители области могли найти желаемую вакансию и составили достойную конкуренцию на рынке труда, служба занятости направила 464 человека на обучение по востребованным профессиям. У нанимателей Витебской области особым спросом пользуются швеи, водители автомобиля, контролеры-кассиры, продавцы, слесари-ремонтники и слесари по ремонту автомобилей, электрогазосварщики. Востребованы у работодателей и такие специалисты, как бухгалтеры, инженеры, медсестры, врачи. В сельской местности на работу приглашают трактористов, операторов машинного доения, животноводов, ветврачей и зоотехников. Всего на 1 января 2022 года в банке данных вакансий в Витебской области заявлены 8,9 тыс. свободных рабочих мест. По сравнению с началом прошлого года их количество выросло почти на 38%: на 1 января 2021 года наниматели предлагали 6,4 тыс. вакансий.

Органы по труду, занятости и соцзащите помогли жителям области открыть свое дело с помощью госсубсидии. В прошлом году такой возможностью воспользовались 111 ранее безработных. Временную трудовую занятость обеспечили более 4,2 тыс. человек. Свыше 3 тыс. жителей области участвовали в оплачиваемых общественных работах. Для 49 инвалидов была организована адаптация к трудовой деятельности. На новое место жительства и работы переселились 29 семей безработных.

В целом уровень зарегистрированной безработицы в Витебской области на 1 января снизился на 0,1 процентных пункта по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составил 0,2%.-0-