Напитки с опасными подсластителями продавали в Могилеве

1 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Нектары с опасными подсластителями продавали в Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Некачественная продукция была обнаружена во время проверки одного из частных торговых производств. "В продаже были обнаружены нектары яблочный, апельсиновый и мультифруктовый. Все напитки - с подсластителями производства Российской Федерации",- отметили в Госстандарте.

По результатам проверки было установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" по безопасности: при производстве данной продукции применялись заявленные изготовителем в маркировке сахар и подсластитель, запрещенный для применения при производстве продукции с добавленными сахарами.

Госстандарт запретил ввоз и обращение этой продукции на территории Беларуси.-0-