27 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Напиток с опасными подсластителями обнаружили в нескольких торговых объектах Могилева. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.
Во время проверок в продаже был выявлен напиток сокосодержащий с подсластителями с маркировкой "ФрутоЛайт": с мультифруктовым, абрикосовым, виноградным, персиковым и яблочным вкусами. Страна-производитель - Российская Федерация.
По результатам проверки было установлено, что указанная продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" по безопасности: при производстве продукции применялся заявленный изготовителем в маркировке подсластитель - сукралоза совместно с сахаром, при отсутствии сведений о пониженной энергетической ценности (калорийности) продукции.
Госстандарт запретил ввоз и обращение этой продукции на территории Беларуси.-0-