Нарочь возглавляет топ-5 курортов СНГ для лечебно-оздоровительного отдыха

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарочь возглавляет рейтинг самых популярных курортов в СНГ для лечебно-оздоровительного отдыха, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные портала ТурСтат.

Туристический портал ТурСтат представил рейтинг курортов стран СНГ для санаторно-курортного и лечебно-оздоровительного отдыха летом. Согласно данным, чаще всего туристы отдыхают в Беларуси, Казахстане и Азербайджане.

В топ-5 входят курорты на озере Нарочь в Беларуси, Бурабай (Боровое) в Казахстане, Нафталан в Азербайджане, Джермук в Армении и озеро Иссык-Куль в Кыргызстане.

"На проживание, питание и лечение на курортах в странах Содружества туристы в среднем тратят 3 тыс. российских рублей в сутки", - отмечают составители списка.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности курортов СНГ для санаторно-курортного и лечебно-оздоровительного отдыха.-0-