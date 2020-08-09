Народ неравнодушен к своему будущему - брестский наблюдатель

9 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Выборы показывают, что народ неравнодушен к своему будущему. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА наблюдатель от Республиканской партии труда и справедливости, аккредитованная на избирательном участке №4 Московского района Бреста.

"Я присутствовала и на досрочном голосовании практически каждый день. Избиратели голосуют активно, чувствуется, что народ неравнодушен к своему будущему. Даже старики, которым, видно, уже тяжело, все равно идут. Молодежи было много и на досрочном голосовании. Были и те, которые зарегистрированы в других городах, но учатся или работают здесь. Приходили, спрашивали, как сделать, чтобы можно было проголосовать. То есть активность избирателей видна", - отметила наблюдатель.

Вместе с ней за ходом голосования на участке сегодня смотрят еще четыре наблюдателя - от Белорусского союза женщин, общественного объединения "Белая Русь", БРСМ и свободного профсоюза радиоэлектронной промышленности. "Поражает количество избирателей. Я такого еще никогда не видела. В целом замечаний нет", - поделилась впечатлением представитель БСЖ.

Избирательный участок №4 Московского района Бреста расположен в здании средней школы №15. В списки избирателей здесь внесены 1688 человек. В полдень выборы на участке уже состоялись - явка превысила 50%. "Голосовала за мир, благополучие, чтобы люди жили счастливо, в достатке", - поделилась своими надеждами брестчанка. "У нас в семье каждый решает сам, за кого голосовать, - пояснил брестчанин. - Никаких изменений мне не нужно, меня все устраивает в стране".

"Активность избирателей больше, чем обычно. Люди проявляют гражданскую позицию, и это радует. Мы постарались создать атмосферу праздника на участке. Надеемся, что выборы пройдут достойно. В целом все настроены позитивно", - резюмировала председатель участковой избирательной комиссии Людмила Рощина.-0-