Народное шоу, хоровод у пиксельной елки и розыгрыши призов ждут гомельчан в новогоднюю ночь

29 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Шесть праздничных площадок в разных районах областного центра будут дарить настроение гомельчанам в новогоднюю ночь, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома.

Площадь Ленина превратится в главный парадный зал областного центра в новогоднюю ночь и накануне (29 и 30 декабря гостей будут встречать веселыми представлениями с 17.00 до 20.00).

В унисон со всем городом провести старый год и встретить 2019-й приглашает концертно-развлекательная программа "Встречаем Новый год вместе!". С 23.00 до 3.00 организаторы праздника обещают сюрпризы от Деда Мороза и Снегурочки.

На главной новогодней сцене областного центра пройдет экспериментальное шоу Night air. Шесть талантливых, целеустремленных исполнителей, которые грезят о сцене и мечтают, чтобы их голос был услышан, прошли творческий кастинг. В первые часы нового года финалисты народного шоу блеснут мастерством на главной площади Гомеля. Лучшие вокалисты, по мнению жюри и с учетом зрительских симпатий, получат призы и народное признание.

Праздничная программа рассчитана на максимум позитива. Дарить настроение будет каждый пиксель на обновленной главной красавице-елке региона. В любую погоду в этом месте в это время организаторы обещают хорошее настроение и новогодний задор. Эти составляющие помогут гостям праздника выиграть в различных конкурсах, викторинах и подвижных играх ценные и полезные подарки. В эту волшебную ночь Дед Мороз и его внучка разыграют сертификаты на посещение фитнес-клуба, приобретение ювелирных украшений и другие сюрпризы. Не обойдется и без приза-символа наступающего года.

Зажигать со сцены будет диджей со специальной программой. Не отменяется и традиционный хоровод вокруг елки. Всех секретов новогодней ночи на главной площади Гомеля организаторы не раскрывают, подчеркивая, что скучать никому не придется.

Центры притяжения новогоднего позитива будут в новогоднюю ночь во всех районах Гомеля. С 00.30 до 2.00 поздравят гостей на площадке перед Дворцом культуры ОАО "Гомсельмаш". "Новогодние забавы" развернутся с 1.00 до 3.00 возле ДК "Костюковка". В это же время новогоднее шоу будет ждать гостей у Ледового дворца, возле ДК "Фестивальный" и кинотеатра "Мир".

А 1 января с 15.00 до 20.00 праздничное шоу продолжит развлекательная программа на площади Ленина. Возле главной елки города концерты, конкурсы и новогодние забавы пройдут 2-6 января с 17.00 до 20.00.

В этом году у пиксельной елки открылась сказочная резиденция. Зайти в гости к ее хозяину дети и взрослые смогут до 7 января. Дед Мороз и Снегурочка лично поприветствуют каждого с 13.00 до 16.00.-0-