Нарушения эксплуатации ж/д транспорта выявили на Могилевском вагоностроительном заводе

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуроры выявили и потребовали устранить нарушения при эксплуатации железнодорожного транспорта на Могилевском вагоностроительном заводе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации Генпрокуратуры.
На подъездных ж/д путях предприятия не обеспечивались безопасные движение и эксплуатация железнодорожного транспорта. Среди нарушений прокуроры отметили использование негодных шпал, засоренность стрелочных переводов, отсутствие необходимых регулирующих знаков, использование закрытых для движения путей. Железнодорожное оборудование находилось в неудовлетворительном техническом состоянии, не соблюдалась периодичность осмотра сооружений и устройств подъездных путей.
По мнению прокуратуры, упущения в работе компетентных служб предприятия создавали предпосылки для железнодорожных происшествий и могли причинить вред жизни и здоровью сотрудников.
Работник завода, отвечающий за эксплуатацию и содержание ж/д путей необщего пользования, привлечен к ответственности за несоблюдение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.
Могилевская транспортная прокуратура внесла представление директору организации с требованием исправить ситуацию. Реализация акта надзора взята на контроль.-0-