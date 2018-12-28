Нарушения использования земель в охранной зоне нефтепровода выявлены в Гомельском районе

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура выявила нарушения в сфере эксплуатации магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба", сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации Генпрокуратуры.

Исполнение законодательства о безопасной эксплуатации трубопроводного транспорта под особым вниманием надзорного ведомства. Во второй половине года прокуроры проанализировали ситуацию в этой сфере на магистральных нефтепроводах ОАО "Гомельтранснефть Дружба", а также продуктопроводах УПП "Запад Транснефтепродукт". В последние годы наибольшая проблема здесь - нарушения режима использования земель в охранных зонах трубопроводов. Нарушения зафиксированы в районах Гомельской и Брестской областей.

Для уточнения ситуации работники управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных органах выехали в Гомельскую область. Совместно с прокуратурой Гомельской области, Гомельской транспортной прокуратурой, специалистами концерна "Белнефтехим" и землеустроительной службы Гомельского райисполкома осмотрели охранные зоны нефте- и продуктопроводов в Гомельском районе, в местах расположения садовых товариществ "Мотор" и "Радуга".

Установлено, что часть ранее отмеченных нарушений устранена. Однако не решен основной вопрос этих садовых товариществ - возведенные в специальной охранной зоне магистрального нефтепродуктопровода 37 строений, среди которых жилые дома с постоянным пребыванием людей. Ближайшие строения расположены на удалении в 25 м и 27 м от оси трубопровода, хотя допустимое минимальное расстояние для охранной зоны таких нефтепроводов должно быть не менее 50 м.

Есть также существенные нарушения земельного законодательства. Так, два земельных участка расположены на линии пролегания кабелей технологической связи, которые обозначены на местности специальными столбиками. При этом один из участков необоснованно увеличен в сторону нефтепровода, что, по мнению представителей землеустроительной службы, говорит о самовольном захвате земли.

Кроме того, с обеих сторон от нефтепровода, в непосредственной близости от него, складированы стройматериалы, свален строительный и бытовой мусор, в том числе легко воспламеняемый. На одном из участков товарищества, за пределами его ограждения, обнаружен самовольно сооруженный гараж из листового железа. Собственник участка пояснил, что после строительства гаража его еще никто не предупреждал о противоправности таких действий.

Прокуратура области направила акты прокурорского надзора руководству Гомельского района, инициировала привлечение к административной ответственности нарушителей земельного и природоохранного законодательства. По итогам обобщенного анализа ситуации в сфере безопасности эксплуатации нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и с учетом выявленных нарушений Генпрокуратура внесла представление председателю концерна "Белнефтехим".

В результате его рассмотрения 7 должностных лиц ОАО "Гомельтранснефть Дружба", включая двух заместителей гендиректора, привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей. Главному инженеру предприятия, непосредственно ответственному за промышленную безопасность нефтепроводов, не продлен контракт по работе в этой должности. Исполнение акта надзора под контролем.-0-