Нарушения масочного режима выявила прокуратура в некоторых магазинах Гродненской области

21 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Случаи нарушения масочного режима зафиксированы в некоторых магазинах в Гродненской области. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры области.

Прокуроры совместно с территориальными службами госсаннадзора посетили наиболее востребованные у жителей региона организации. В центре внимания было выполнение противоэпидемиологических мероприятий и меры по профилактике коронавируса. Обследовано более 200 объектов социальной инфраструктуры, в том числе отделения почты, авто и ж/д вокзалы, магазины, заведения общепита и другие.

"Случаи нарушения масочного режима зафиксированы в некоторых магазинах Ошмянского, Щучинского, Волковысского и Новогрудского районов", - сказали в прокуратуре. Кроме того, в отдельных торговых объектах нерегулярно проводили влажную уборку.

Отмечается, что в некоторых организациях не соблюдался принцип социального дистанцирования, состояние здоровья работников не контролировалось. Не было в наличии также антисептиков и жидкого мыла.

Некоторые предприятия ЖКХ не выполняли должным образом регламенты по уборке и дезинфекции многоквартирных жилых домов.

В прокуратуре отметили, что выявленные нарушения незамедлительно устранялись. Только в исключительных случаях прокуроры приняли меры реагирования.-0-