1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушения миграционного законодательства выявлены в пунктах быстрого питания столицы. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В целях контроля соблюдения требований миграционного законодательства сотрудники управления по гражданству и миграции продолжают проводить проверки в заведениях общепита, на рынках, строительных объектах и иных местах. За минувшую неделю в пунктах быстрого питания столицы выявлено 8 фактов нарушения законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства", - рассказали в ГУВД.

По результатам проведенных мероприятий правоохранителями привлечены к административной ответственности четыре иностранных гражданина, осуществлявших трудовую деятельность без специального разрешения. В отношении гражданина Азербайджана принято решение о депортации в принудительном порядке.

Помимо этого, четыре представителя организаций, у которых работали указанные иностранцы с нарушением установленного порядка, привлечены к административной ответственности.

"Результаты проведенных мероприятий показывают их эффективность, подобные мероприятия будут продолжены на плановой основе", - добавили правоохранители.-0-