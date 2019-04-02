Нарушения порядка выявлены на сельхозпредприятиях Добрушского района

2 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Группа мониторинга УВД Гомельского облисполкома под руководством заместителя начальника управления Анатолия Васильева проверила сельхозпредприятия Добрушского района и выявила серьезные нарушения, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Так, на территории молочно-товарной фермы ОАО "Жгунское" в поселке Рассвет милиционеры обнаружили поваленное ветром ограждение, неиспользуемую, однако неутилизированную ржавую цистерну для перевозки воды. При проверке тракторов выяснилось, что на полуприцепах нет осветительных приборов.

В машино-тракторном парке в агрогородке Жгунь боксы и производственные помещения захламлены, в бытовках грязь. Нашли правоохранители и списанную технику, которую давно пора было сдать на металлолом. На сладе хранения ядохимикатов не работала охранная сигнализация. В момент проверки на молочно-товарной ферме отсутствовали работники. "Крупный рогатый скот был предоставлен сам себе. Коровы содержатся в антисанитарных условиях, загоны не вычищены", - прокомментировали в группе информации и общественных связей.

Госавтоинспекторы изучили документацию на служебный автомобиль руководства ОАО "Жгунское". Оказалось, что транспорт эксплуатируется без допуска к участию в дорожном движении, в путевом листе на некоторые даты отсутствуют отметки о прохождении водителем предрейсового осмотра.

Также сотрудники ГАИ остановили трактор КСУП "Оборона", за рулем которого находился механизатор. В прицепе была мука, не прикрытая тентом, при этом часть груза просыпалась на проезжую часть. При проверке выяснилось, что механизатор похитил с места работы четыре мешка с мелом весом 140 кг. К этому правонарушению добавились и другие: прицеп не зарегистрирован, осветительных приборов нет.

Следующим пунктом стал машинно-тракторный парк КСУП "Кузьминичи". Здесь также боксы для техники захламлены списанными агрегатами и металлом. "В одном из боксов около 20 лет лежат доски, которые уже практически сгнили, а исправная техника в это время хранится на улице, как и соль для кормления скота", - отметили в УВД. На территории проверяющие обнаружили разбросанный металлолом, пустые бутылки из-под спиртных напитков.

Должностные лица КСУП не смогли документально подтвердить расходование более 980 л дизельного топлива. За нарушение порядка и условий эксплуатации транспортных средств в отношении двух работников хозяйства начат административный процесс. Кроме того, оказалось, что механизаторы не проходят предрейсовый осмотр - прибор сдали на поверку 20 марта, и до конца месяца он не вернулся.

Заместитель начальника УВД Анатолий Васильев отметил, что всем фактам будет дана правовая оценка.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома