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23 июня 2020, 09:54

Нарушения при профилактике COVID-19 выявлены в Берестовицком и Свислочском районах

Фото prokuratura.gov.by
Фото prokuratura.gov.by
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23 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Прокуроры Берестовицкого и Свислочского районов потребовали надлежащего выполнения мероприятий по профилактике COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуроры региона регулярно проверяют исполнение специальных комплексных планов районных исполнительных комитетов в этом направлении. Так, в Берестовицком районе многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований выявлены в сфере торговли: в магазинах, на рынке и в одной из аптек. В частности, не был налажен контроль за состоянием здоровья работников. Кроме того, не было в организациях и достаточного количества средств индивидуальной защиты, антисептиков для обработки рук и полотенец, дезинфицирующих средств для уборки помещений.

"Работники кулинарии "Кофе-еда" и магазина "Санта-87" ООО "Сайта Ритейл" игнорировали требование об обязательном ношении масок и перчаток. В узлах расчета и на рабочих местах продавцов-кассиров защитные прозрачные экраны установлены только в магазине Берестовицкого государственного сельскохозяйственного профессионального лицея", - отметили в службе информации прокуратуры.

Необходимые профилактические мероприятия не соблюдались и в Свислочском районе. Здесь также выявлены нарушения на предприятиях торговли и питания. Кроме того, работники ЖКХ не в полной объеме выполняли регламент по уборке и дезинфекции многоэтажных жилых домов.

По результатам надзорных мероприятий прокурор Берестовицкого района Алла Кузьма и прокурор Свислочского района Дмитрий Занемонский внесли в районные исполнительные комитеты представления об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, способствующих им причин и условий.

Исполнение актов надзора взято на контроль.-0-

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